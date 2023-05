Tina Turner: Das waren ihre letzten Worte zu Weltstar-Freundin Cher

Zwei Weltstars, die füreinander da waren. Superstar Cher (77) berichtet jetzt von ihrem letzten Gespräch mit ihrer Freundin Tina Turner (†83).

In einem Telefoninterview mit der US-amerikanischen Show "The Beat With Ari Melber" berichtet die US-Sängerin und Schauspielerin Cher, wie sie ihre Freundin Tina Turner zuletzt in der Schweiz besuchte und wie krank die Rock-Ikone wirklich war. "Ich habe angefangen, sie zu besuchen, weil ich dachte: 'Ich muss diese Zeit in unsere Freundschaft investieren, damit ich weiß, dass wir sie alle nicht vergessen haben.' Also ging ich zu ihr, verbrachte Zeit mit ihr und das machte sie glücklich", erzählt Cher im Telefon-Interview.

Der Pop-Ikone fiel demnach sofort das Dialyse-Gerät in der Villa von Tina Turner auf. Zwar spendete ihr Mann Erwin Bach 2017 eine Niere an seine Frau Tina, doch die Krankenakte war einfach zu voll. Sie erlitt bereits einen Schlaganfall, hatte Bluthochdruck, kämpfte mit Gleichgewichtsstörungen und litt an Darmkrebs.

Die beiden Sängerinnen verband eine tiefe Freundschaft.

"Sie hat so lange gegen diese Krankheiten gekämpft und war so stark, wie man es von ihr erwartet, aber zuletzt sagte sie mir: ,Ich bin wirklich bereit. Ich will das einfach nicht mehr ertragen,’“, so Cher. Am 24. Mai wurde sie schließlich von ihrem Leiden erlöst. Laut einem Sprecher starb sie friedlich und eines natürlichen Todes.