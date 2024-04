× Nemo macht die Schweiz zum Song Contest Favorit

Switzerland 12 Points! geht es nach den aktuellen Wettquoten dann gewinnt Nemo mit "The Code" den Song Contest.

Lange Zeit lagen alyona alyona & Jerry Heil (Ukraine) bei den Wetten vorne. Zuletzt wurden sie von Baby Lasagna (Kroatien) überholt und seit der ersten Song ESC-Party in Madrid gibt es einen neuen Song Contest Favoriten: Nemo, ein cooler nonbinärer 23-jähriger Künstler aus der Schweiz, singt sich mit "The Code" in alle Herzen. Auch der Buchmacher, die Nemo aktuell mit einer Siegeschance von satten 19 Prozent am 11. Mai in Malmö als großen ESC-Winner sehen.

© SRF / Mirco Rederlechner ×

Spannend: Nemo, der schon 2021 in der Verkleidung eines Pandas bei der zweiten Staffel von "The Masked Singer Switzerland" für Furore sorgte und sich beim Schweizer Vorentscheid gegen 426 weitere Kandidaten durchsetzte, muss am 9. Mai. noch in die Quali. So wie wie unsere Kaleen, der das Live-Debut in Madrid im heißer orangen Corsage leider noch keine Wett-Boost gab. Aktuell liegt sie auf Platz 13. Die Final-Teilnahme scheint ihr aber trotzdem sicher.

Das ist der Song Contest Hit von Nemo: