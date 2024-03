× Song Contest: Kaleen will mit Startnummer 6 den Sieg holen

Traumlos für Kaleen bei der Song Contest Auslosung. Am 11. Mai geht sie beim zweiten ESC-Semifinale in Malmö mit der Startnummer 6 ins Rennen.

„Mein Wunsch ans Universum ist in Erfüllung gegangen, denn jetzt kann ich nach der Flaggen-Parade noch einmal kurz in die Garderobe und muss nicht sofort auf die Bühne gehen.“ Unsere ESC-Queen Kaleen jubelt über die Song Contest Auslosung. Beim zweiten Semifinale in Malmö muss sie am 11. Mai mit dem coolen Dancefloor-Hit „We Will Rave“ erst mit der Startnummer 6 ins Rennen gehen.

© zeidler ×

„Das Lied bringt soviel Wiedererkennungswert, dass es eigentlich egal ist mit welcher Startnummer man antritt,“ zeigt sie für den 68. Song Contest ohnedies den großen Siegeswillen. „Ich will gewinnen! Unbedingt. Es fährt ja niemand zu einem Wettbewerb und wenn es ein Skifahrer ist, der sagt: "Heute will ich eigentlich nur Zweiter werden". Ohne diesen Instinkt und diesen Siegeswillen braucht man gar nicht hinfahren. Mir ist auch bewusst, dass ich dort eine Aufgabe habe: mich stolz zu machen und Österreich stolz zu machen!





Laut Wetten wird ihr das gelingen: Dort liegt Kaleen ja schon in den Top 10

Das ist die Startreihenfolge der 2. Song Contest Qualifikation am 11. Mai:

1 Malta Sarah Bonnici "Loop"

2 Albania Besa "Titan"

3 Greece Marina Satti "Zari"

4 Switzerland Nemo "The Code"

5 Czechia Aiko "Pedestal"

6 Austria Kaleen "We Will Rave"

7 Denmark Saba "Sand"

8 Armenia Ladaniva "Jako"

9 Latvia Dons "Hollow"

10 San Marino Megara "11:11"

11 Georgia Nutsa Buzaladze "Firefighter"

12 Belgium Mustii "Before the Party's Over"

13 Estonia 5miinust and Puuluup "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

14 Israel Eden Golan "Hurricane"

15 Norway Gåte "Ulveham"

16 Netherlands Joost Klein "Europapa"