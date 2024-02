Kaleen: "Ich will natürlich den Song Contest gewinnen!"

Am Freitag um 7.40 Uhr kommt unsere ESC-Hit. Kaleen liefert mit „We Will Rave“ einen Hardcore-Dancefloor-Knüller und ein heißes Video. Bei den Wetten liegt sie schon auf Platz eins. Doch sie plant größeres: "„Ich will natürlich gewinnen!"

„Ich haben mich erst beim zweiten Hinhören in den Song verliebt, denn ich bin nicht so die Party-Maus!“ Kaleen will uns mit „We Will Rave“, einem Hardcore-Dancefloor-Knüller, beim Song Contest glücklich machen. „Ich will natürlich gewinnen, denn bei einem Wettbewerb anzutreten und nicht siegen zu wohlen ist die völlig falsche Einstellung! liefert sie dafür im ÖSTERREICH-Interview gleich eine Kampfansage.

© zeidler ×

Heute um 7.40 Uhr steigt Radiopremiere im Ö3-Wecker. Im Anschluss läuft unsere ESC-Hymne dann auch auf Radio Austria und das heiße von Flashdance inspirierte und in Los Angeles gedrehte Video mit einem halbnackten Tänzer auf oe24.TV „Das Video ist fast noch besser als der Song und hebt mich noch einmal auf ein ganz anderes Level. Auch das soll man öfter als einmal sehen!“

© zeidler ×

Bei den Wetten liegt Kaleen damit aktuell auf Platz 12! Also auf Final-Kurs. Am 9. Mai kämpft Marie-Sophie Kreissl, so unsere ESC-Queen bürgerlich, damit in Malmö in der 2. Qualirunde um das Ticket für das große Finale am 11. Mai. Bei 16 Teilnehmern muss sie dabei in die Top 10. Das sollte klappen: die Buchmacher haben aktuell nämlich nur Belgien, Norwegen und Georgien vor uns platziert. Dazu singt der große Favorit Ukraine ja schon in der ersten Quali (9. Mai).

© zeidler ×

Für die Show will sie nächste Woche in London eine „Hochleistungs-Sport Tanzperformance“ einstudieren. Ein Zugang der Vergleiche mit Helene Fischer nahelegt: „Ich kann nicht singen ohne zu tanzen und umgekehrt. Helene ist natürlich ein toller Vergleich, aber ein ganz anderes Genre, denn Ich bin nicht die Schlager-Kaleen, sondern die ESC-Rave-Kaleen!“

© Getty/APA ×



Dafür geht sie jetzt auch auf großen Stimmenfang: Am 13. April steht für Kaleen „Eurovision in Concert” in Amsterdam am Plan. Am 22. oder 23. April steigt die große Farewell-Party und nach einem Zwischen-Stopp bei der „Großen Chance“ (26. April) geht‘s spätestens am 28. April nach Malmö. Dort sind mindestens drei Proben und die große Eröffnungs-Gala über Türkisen Teppich (5. Mai) angesetzt. Am 8. Mai steigt das Jury-Finale. Tags darauf geht es dann für Kaleen um alles!

© zeidler ×

Kaleen mit ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler-Künz.