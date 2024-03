ESC-Kaleen treibt‘s mit GNTM

Der Austro-ESC-Kracher von Kaleen der heute veröffentlicht wurde, verbirgt auch eine besondere Überraschung.

Ganz Österreich wartete gespannt auf die heutige Veröffentlichung unserer ESC-Teilnehmerin Kaleen. Zwar gab es bereits im Vorfeld den ein oder anderen "leak" doch auf den offiziellen release von 'We will Rave' mussten die Fans bis heute warten. Passend zum Song wurden nun auch die ersten Ausschnitte des dazugehörigen Musikvideos veröffentlicht, bei denen aufmerksame Beobachter eine sensationelle Entdeckung machten, denn die Aufnahmen von "We will Rave" beinhalten einen riesen Germanys Next Topmodel Spoiler.

© Screenshot - "We Will Rave" / Kaleen ×

Sexy Tänzer sind GNTM-Models

Heiße Kurven, sexy Tänzer und laszive Posen - eigentlich nichts ungewöhnliches für ein Musikvideo, doch bei genauerem Hinsehen kommen einem die muskelbepackten Männer doch ein wenig bekannt vor, kein Wunder, sind sie doch allesamt Models der aktuellen Germanys Next Topmodel Staffel.

© Screenshot - "We Will Rave" / Kaleen ×

© Screenshot - "We Will Rave" / Kaleen ×

Mehrere Models NACH dem Umstyling

Zu sehen, gleich mehrere Männermodels der aktuellen GNTM-Staffel und das sogar nach dem noch nicht ausgestrahlten Umstyling. So sieht man z.B. Adrian mit neuem Haarschnitt, sowie die Zwillinge Julian & Luka, bei denen auf den ersten Blick Frisurentechnisch wohl alles gleich geblieben ist. Wie Heidis Jungs zu diesem Job gekommen sind, wird man sicherlich in den nächsten Wochen von Germanys Next Topmodel erfahren.