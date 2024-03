× Kaleen versext den Song Contest

Austria: Sex Points! Kaleen legt zu ihrem ESC-Hit „We Will Rave“ ein sündig heißes Video vor. Ein mutiger Schritt vom ORF.

Höschenblitzer unter einem strengen Lederkleid, Erotik-Nahkampf mit einem halbnackten Reifenmonteur am Autodach und laszivste Wasserspiele mit einem Hauch von „9 ½ Wochen“. Dazu sündig heiße Outfits wie verruchte Netzstrüpfe, knapper BH oder ein rafiniert geschnittener Leder-Body – das ist prickelnden Video-Show zu unserem Song-Contest-Hit “ We Will Rave“ von Kaleen. Ein Po(p)-Video wie es international von Rihanna über Beyoncé bis Jennifer Lopez längst Gang und gäbe ist. Für den ORF jedoch ungewohnt mutig.

„Das Video ist fast noch besser als der Song und hebt mich noch einmal auf ein ganz anderes Level“ schmunzelt Kaleen im ÖSTERREICH-Interview über ihre heiße Performance, die übrigens in Los Angeles unter der Regie von Starfotograf Rankin gedreht wurde.

Dan Fans gefällt es: „Ein Ohrwurm!“ „Sieger-Tipp“ oder Der nächste Song Contest ssteigt wohl in Wien!“ heißt es da. Auch bei den Wetten ist Kaleen im Aufwind. Schon Platz 11! In „unserer" Quali“ liegt jetzt nur mehr Belgien vor ihr!

Der Auftritt am 9. Mai in Malmö in der zweiten Quali-Runde wird wohl etwas züchtiger als das Video werden. Kaleen plant eine „Hochleistungs-Sport Tanzperformance“ im Stil von Helene Fischer. Die Choreografie dafür wird ab Dienstag in London einstudiert und muss bis 11. März den ESC-Verantwortlichen präsentiert werden. „Das ist schon verdammt knapp!“

Zum 68. Song Contest fährt Kaleen gepusht durch Auftritte bei „Eurovision in Concert” in Amsterdam (13. April) oder „Die Große Chance“ (26. April) mit dem absoluten Siegeswillen: „Ich will natürlich gewinnen, denn bei einen Wettbewerb mitzumachen und nicht siegen zu wollen ist die völlig falsche Einstellung!“

So klingt unser ESC-Hit "We Will Rave":