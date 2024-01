ESC-Hoffnung Kaleen: Zu heiß für den Song Contest?

Newcomerin Kaleen heißt bei ihren Performances ganz schön ein!

Kaleen wird die Stimmung beim ESC dieses Jahr zum Brodeln bringen: Erst im vergangenen September hat die Sängerin mit " Stripping Feelings " ihr Debütalbum vorgelegt - und heuer geht es für die Oberösterreicherin bereits auf die größte Musikbühne der Welt: Die 29-Jährige wird Österreich beim 68. Eurovision Song Contest in Malmö vertreten.

Sexy auf Insta

Dies kündigte der ORF am Dienstag im Ö3-Wecker an. Im Mai will die Künstlerin mit einer noch geheimgehaltenen Up-Tempo-Nummer für ihr Heimatland ins Finale des größten Musikbewerbs der Welt am 11. Mai einziehen. Ein Blick auf ihren Insta-Account zeigt, dass die 29-Jährige es versteht, zu performen. In einem Musikvideo bewegt sie sich sehr sexy, was gut zur frechen Popnummer "Put You Down" passt.

Unterstützung von ESC-Profi

Hier gratuliert auch Conchita Wurst zur Teilnahme beim Song Contest

Verspricht große Party

Im APA-Gespräch erklärt Kaleen, wie ihre Nummer beim Song Contest sein wird: "Es wird keine Ballade, und ich werde nicht im Ballkleid vor einem Mikroständer sitzen. (lacht) Es wird eine technoinspirierte, sehr schnelle Popnummer, zu der man gut tanzen kann. Wir wollen eine große Party auf der Bühne schmeißen."