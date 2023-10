Lido Sounds tanzt weiter in Linz

Nächstes Jahr Ende Juni findet das Lido Sounds wieder statt.

Linz. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, geht das Lido Sounds Festival in die Verlängerung. Im Juni fand es erstmals statt und konnte gleich bei der Premiere die Besucher überzeugen. Die ersten Acts fürs nächste Jahr sind auch schon bekannt gegeben, das Festival findet von 28. bis 30. Juni statt. „Die Festivals wie das LIDO Sounds sind eine echte Bereicherung für die Stadt", sagt Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP). Auch Stadtchef Klaus Luger betont, dass die Stadt das Lido Sounds "braucht", weil das Image als Industriestadt "weder cool noch sexy" ist. Das Festival findet wieder am Gelände des Urfix statt. Und für Linz bedeutet die zweite Auflage eine Touristenansturm: Das Festival erwies sich als Besuchermagnet, die Nächtigungszahlen zeigen deutlich, was dieses Wochenende für Linz brachte, im ganzen Juni waren es 104.058 Nächtigungen. „Das Festival selbst war hervorragend, das Areal des Urfahranermarktes hat sich als Veranstaltungsgelände in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt bewährt“, sagt Lang-Mayerhofer. Insgesamt feierten im Vorjahr mehr als 66.000 Besucher zu den Top Acts beim Lido Sounds.