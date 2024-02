× AC/DC vergolden ihr Lebenswerk

Goldiges Warm Up für die AC/DC-Konzerte in Wien. Am 15. März kommen neun Album-Klassiker im Goldenen Vinyl.

Am 23. und 26. Juni lassen AC/DC das Happel Stadion beben. Die 110.000 Tickest waren nach wenigen Stunden ausverkauft. Jetzt liefern die Hardrock-Giganten dazu ein Goldiges Warm Up. Am 15. März kommen die ersten 9 Alben im Goldenen Vinyl. Mit dabei absolute Kracher wie "Highway To Hell", "Back in Black" oder "For Those About To Rock".

© Sony Music ×

Cool: Jede dieser LPs in limitierter Auflage wird mit einem albumspezifischen 12 x 12 Zoll großen Druck mit neuem AC/DC 50-Artwork geliefert, der zum Einrahmen geeignet ist. Die erste Veröffentlichungswelle umfasst die folgenden neun klassischen Alben. Weitere Drops, wohl auch von "Rock Or Bust" oder dem nach wie vor aktuellen Album "PWR UP" werden später im Jahr folgen.