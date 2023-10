Gewinnen Sie 2x2 Tickets für Solomun in der Marx Halle

Bekannt aus dem Pacha Ibiza verlegte er während seiner „Solomun +1“-Residency die DJ-Kabine dort kurzerhand in die Mitte des Clubs, um den Leuten auf der Tanzfläche näher zu sein. Dabei stellte er ein auf der Insel eher unbekanntes Konzept vor und holte sich bei seinen Gigs Unterstützung von jeweils nur einem Freund. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat sich „Solomun +1“ auf Ibiza längst einen Namen gemacht, wie auch seine „Solomun +LIVE“-Ableger auf der Insel und diversen „+1“-Ausgaben zum Beispiel in Berlin, New York und Tulum.

Musik ist für Solomun nicht nur ein Werkzeug, um Menschen zum Tanzen zu bringen. Musik ist so vielfältig wie das Leben selbst: Viele verschiedene Schattierungen, Momente und Erinnerungen, die kreiert werden wollen. Solomun blieb dabei stets er selbst – mehr authentischer Entertainer und weniger Bühnenpersönlichkeit. Er hat bewiesen, dass die Musik selbst wichtiger ist als der Ort, an dem sie gespielt wird – seine Sets, Remixe und Produktionen bringen Menschen zusammen und immer sendet er die gleiche Botschaft: „Nobody is not loved.“ Am 27.10. kann man sich in der Marx Halle live davon überzeugen!

Wir verlosen 2x2 Tickets