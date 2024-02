× AC/DC: DAS sind die Ticketpreise für Wien!

Am 23. und 26. Juni lassen AC/DC das Happel-Stadion beben. Die 110.000 Tickets sind ab jetzt im Verkauf und kosten zwischen 157 und 204 Euro. Ein höllischer Preis!

Stehplatz 157,20 Euro, Golden Circle satte 184,23 Euro und Sitzpätze zwischen157,20 und 20,20 Euro Das sind die Ticketpreise für den Konzert-Kracher des Jahres. Am 23 und 26. Juni zünden ja AC/DC unter dem Motto „PWR UP“ ihr Hardrock-Feuerwerk im Happel Stadion. Dafür ist heute um 10 Uhr der Vorverkauf bei oeticket und ticket24.at gestartet

© Getty Images ×



Der Ansturm ließ wieder die Server erzittern : 2009 war das Happel für AC/DC in nur 17 Minuten ausverkauft. Rekord! Dazu lieferten die Hardrock-Giganten ja 2015 gleich das größe Rock-Konzert des je in Österreich angehalten wurde: 115.000 Fans in Spielberg.

© Getty Images ×

Jetzt werden für das Wien-Doppelpack rund 110.000 Tickets aufgelegt. Der Rock-Hype des Jahres: AC/DC waren ja seit 8 Jahren nicht mehr bei uns. Und da auch nur mit einem Ersatz-Sänger. Für Brian Johnson, der damals an einem Hörsturz litt jetzt aber wieder Tour-Fit ist, musste Axl Rose von Guns N‘ Roses einspringen.

© zeidler ×

Auch jetzt gibt’s personelle Umbesetzungen: Am Schlagezug sitzt Matt Lauge und am Bass gibt nun Chris Chaney von Jane's Addiction statt „Frühpensionist“ Cliff Williams den Ton an. Von der Original-Besetzung ist somit nur mehr Angus Young dabei

© Getty Images ×

Egal, die Show verspricht das obligate Teufels-Inferno: Rieisge Höllen-Glocke („Hells Bells“), Kanonen Salven „(For Those About To Rock“) und natürlich die legendäre Schul-Uniform. Dazu über 20 Welthits. Von „Thunderstruck“ bis „Highway to Hell“.