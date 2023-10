× Lido Sounds bringt Sam Smith und Parov Stelar nach Linz

Zwischen 28. und 30. Juni geht das ''Lido Sounds Festival'' in Linz in die zweite Runde. Mit Sam, Smith, Parov Stelar und Kraftklub als Highlights.

Heuer feierten 66.000 Fans die Premiere mit den Toten Hosen, Wanda, Florence and the Machine und Peter Fox. 2024 kommen Parov Stelar, Kraftklub und Sam Smith. Starke erste Band-Welle für das Lido Sounds Festival in Linz das vom 28. bis 30. Juni wieder am Donauufer am Urfahrmarkt über die Bühne geht. Auch Idles, Soap & Skin, KIZ und Nina Chuba stehen in Linz am Programm. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Die Tickets kosten zwischen 107 Euro (Tageskarte) und 237Euro (Festivalpass)

© Facebook ×

Als erster Headliner liefert am Freitag den 28. Juni Electro Swing Star Parov Stelar sein einziges Österreich-Konzert. Kraftklub sind am Samstag den 29. Juni die Topstars und zum Finale am Sonntag (30. Juni) verspricht Pop-Superstar Sam Smith eine adaptierte Open Air Version der teuflisch guten „Gloria“ Show. In Summe werden auf den beiden Bühnen insgesamt 30 Top-Acts erwartet. Das weitere Line-Up wird in den nächsten Wochen verraten.