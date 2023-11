Chris de Burgh bringt "Robin Hood“ nach Linz

Von 9. bis 28. Juli geht im Linzer Landestheater "Robin Hood- Das Musical" mit den Hits von Chris de Burgh über die Bühne. Der Weltstar jettet dafür bereist am Dienstag für eine Pressekonferenz nach Oberösterreich.

“Don’t Pay The Ferryman”, “High On Emotion” und natürlich “The Lady in Red”. Chris de Burgh hat Musik-Geschichte geschrieben. Jetzt wagt er sich ans Musical und bringt es auch nach Linz. Von 9. Bis 28. Juli gastiert „Robin Hood – das Musical“ im Musiktheater. Cool: der Weltstar Chris de Burgh jettet dafür bereits nächsten Dienstag (29. November) für eine Pressekonferenz nach Linz. Gemeinsam mit Intendant Hermann Schneider (Intendant), Geschäftsführer Dr. Thomas Königstorfer Regisseur und Matthias Davids, dem Musicalchef am Landestheater Linz , will er die Hintergründe verraten: „Robin Hood – Das Musical“ zeigt den legendären König der Diebe nun, wie man ihn noch nie gesehen hat: modern, bewegend, aufregend.

Hit-Musical mit acht neuen Chris de Burgh Songs

Für das Musical hat Chris de Burgh gleich acht neue Songs komponiert, dazu wird der Welthit „Don’t Pay The Ferryman“ als packenden Hymne von Robin und seinen Mitstreitern erstmals in Österreich auch auf Deutsch erklingen. Dennis Martin, Autor von Musical-Hits „Die Päpstin“ und „Der Medicus“, der bereits mit Weltstars wie wie Meat Loaf oder La Toya Jackson zusammen arbeitete, schrieb die restlichen Songs.

Hype: Bereits über 200.000 Besucher

Robin Hood, dass 2022 in Fulda seine Weltpremiere feierte, ist ein Hit, bereits über 200.000 Zuseher und begeisterte Kritiken: „Ein wahres Feuerwerk aus Musik, Tanz, Schauspiel“, so die Rhein-Zeitung. „Mitreißend, modern und mit Musik von einem Weltstar“, urteilt die Deutsche Presseagentur. „Gelungene Gratwanderung zwischen ernstem Inhalt und mitreißender Unterhaltung“ lobt die Fuldaer Zeitung. Und der Hessische Rundfunk schwärmt vom „sehenswerten Mix aus Action, Spannung und Romantik.“

Nach einer Preview am 9. Juli steigt die am 10. Juli die Österreich-Premiere Das Gastspiel läuft bis zu m28. Juli. Die Tickets sind ab 19. November beim Kartenbüro des Landestheater erhältlich.