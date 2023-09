The BossHoss: Tourstart in Wien

Auftakt in Wien. The BossHoss starten am Freitag im Gasometer ihre neuen Tournee ''Electric Horsemen'' Mit den besten Österreich-Erinnerungen und Alle Achtung im Vorprogramm.

"Das 10. Album, 20 Jahre BossHoss. Nach vier Jahre Pause die erste große Hallen-Tour. Es gibt viel zu feiern. Wir werden die Bude abreißen!" Mit großer Vorgabe kommen die Cowboy-Rocker von The BossHoss am Freitag in den Gasometer: Das Wien-Konzert ist der Tourstart der neuen Show "Electric Horsemen": "Frischer wird man uns nicht mehr erleben!

Hit. Dazu haben Sascha Vollmer und Alec Völkel an Österreich ja nur die besten Erinnerungen. "Wir hatten hier unseren ersten Nummer-1-Hit. Das vergisst man nie. So wie die erste Freundin!"

Keine Fernsehnasen. Im Jahr 2012 war das. Mit "Don't Gimme That". Danach startet man mit dem Kinderbuch "Kleine Cowboys ganz groß" und im TV durch: Jury-Tätigkeit bei "The Voice of Germany" und Gastgeberrolle bei "Sing meinen Song". "TV ist toll und macht auch immer wieder Spaß, aber wir wollen dabei schon immer wieder betonen, dass wir Musiker sind und nicht Fernsehnasen."

Show. Das will man in Wien mit allen Hits von "Dos Bros" bis "Black Is Beautiful", der Essenz von" Electric Horsemen" und dem Dolly-Parton-Cover "Joleene" beweisen. Im Vorprogramm speilen die Grazer Chart-Helden von Alle Achtung mit Radio-Hits wie "Marie", "Sono Il Destino" oder "Bowie" auf.