Rammstein textet Song um: ''Und die Sänger vögeln nicht mehr''

Am Wochenende spielte Rammstein mehrere Konzerte in Berlin und textete dabei einige Songs um. Offensichtlich eine Anspielung auf die aktuellen Vorwürfe gegen die Band.

Bisher hielt sich die Band Rammstein, die mit Vorwürfen gegen Frontmann Till Lindemann und neuerdings auch Keyboarder Flake konfrontiert sind, relativ bedeckt. Bei Konzerten in Berlin gibt es jetzt aber offenbar eine etwas subtilere Botschaft, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Normalerweise heißt es im Song "Ohne Dich" von Rammstein: "Weh mir, oh weh / Und die Vögel singen nicht mehr". Doch beim Konzert am Sonntag dichtete Lindemann den Text um in: "Und die Sänger vögeln nicht mehr".

Auch am Samstag textete der Rammstein-Frontmann den Song "Angst" um. Eigentlich heißt es im Lyrics: "Die Rücken nass, die Hände klamm / Alle haben Angst vorm schwarzen Mann". Im Olympiastadion wurde daraus aber ein: "Alle haben Angst vor Lindemann".

Den abgeänderten Songtext hört man in folgendem Video ab Minute 2:05:

Vorwürfe gegen Lindemann und Flake

Lindemann wird vorgeworfen, mehrere Frauen auf seine privaten Aftershow-Partys gelockt und sie dann mit Alkohol und teils sogar K.o.-Tropfen sexuell gefügig gemacht zu haben. Auch gegen Keyboarder Flake wurden erst kürzlich Vorwürfe erhoben. Die Band bestreitet sämtliche Anschuldigungen.