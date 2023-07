Zwei Frauen äußern sich zu Vorfällen rund um den Keyboarder der Band.

Seit Wochen kursieren Vorwürfe gegen Rammstein -Sänger Til Lindemann (60). Er soll Frauen bei den Konzerten der Band sexuell benutzt haben, auf systematische Weise (Stichwort "row zero") ausgenutzt haben. Auch von Alkohol, Drogen und K.o.-Tropfen auf den Gigs ist die Rede. Er bestreitet die Aussagen, die von mehreren Frauen kommen; es laufen Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft.

Nun gibt es Anschuldigungen gegen ein weiteres Mitglied der Band: Keyboarder Christian "Flake" Lorenz (56). Zwei Frauen haben sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung und dem NDR geäußert.

Wie abgetrennt von mir selbst

Eine wird vom NDR als Jasmin Stevens benannt, es ist ein Pseudonym. Sie ist heute 37 Jahre alt und was ist passiert ist, ereignete sich im Dezember 2002. Bei einer Autogrammstunde habe sie Lindemann kennengelernt. Sie sei damals ein großer Fan gewesen. Später habe man sich in einer Bar getroffen und Lindemann lud sie in sein Landhaus ein. Zu sammen mit Flake Lorenz habe sie dann gefeiert, Alkohol getrunken. Weil die beiden damals schon Weltstars waren, fühlte sie sich sicher. Irgendwann sein Lindemann schlafen gegangen und sie habe sich fernab des Alkohols komisch gefühlt und sich in ein Bett gelegt. Flake soll sich neben sie gelegt haben und dann mit sexuellen Handlungen begonnen haben. Stevens drehte sich weg, doch das soll den Keyboarder nicht abgehalten haben. Sie habe den Sex nicht gewollt, sei aber nicht in der Lage gewesen, sich zu wehren. "Ich war wie abgetrennt von mir selbst", so die Frau gegenüber dem ndr, die bis heute an den Folgen der Erfahrung leide.

Rammstein auf der Bühne

Gefühl wie zerfetzt

Eine andere Frau, sie wird beim ndr Sybille Herder genannt, erhebt ähnliche Vorwürfe. Sie sei 1996 mit der Band, die eben ihren Durchbruch erlebte, ins Hotel gegangen um mit einigen Menschen zu feiern. Irgendwann habe sie das Bewusstsein verloren, wachte am nächsten Tag nackt auf. Neben ihr soll Flake gelegen sein. Die damals 22-Jährige wusste nicht, was passiert sei, aber ihr Unterleib schmerze stark, soll sich "wie zerfetzt" angefühlt haben. Warum sie so lange schwieg? Aus Angst, keiner würde ihr glauben. Doch als Lindemann 2020 das Gedicht "Wenn du schläfst" veröffentlichte, in dem es um Sex mit einer bewusstlosen Frau geht, soll alles wieder hoch gekommen sein.

Christian Lorenz ließ die Vorwürfe von seinem Anwalt zurückweisen: Es gehe um die Intimsphäre und es handle sich um unzureichend belegte Tatsachen.