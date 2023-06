× Drehte Rammstein-Sänger Lindemann in Wien einen Porno?

Die Rammstein-Causa erreicht Österreich. Was trieb Lindemann bei Wien-Konzert?

Wien. „Friends will be Friends. Vienna. Rammstein. The End Of The Tour.“ Ein pikantes Insta­gram-Foto von Alena Makeeva. Die „Casting-Direktorin“, die für Till Lindemann junge Fans rekrutiert haben soll, zeigt sich im Happel-Stadion mit vier Damen. Ein am 23. August 2019 geknipster Schnappschuss aus der berühmten „Row Zero“.

Porno. Und laut Spiegel-Recherche ein Foto mit besonderer Brisanz: Lindemann soll nämlich in Wien einen Porno gedreht haben! Gezeigt wurde dieser bei seinem Solo-Konzert 2020 im Gasometer. Der Spiegel kennt die Details: „Zu sehen ist Lindemann in einem kleinen Raum unter der Bühne bei einem Konzert. Er hat Sex mit zwei Frauen (…) Fans wollen später analysiert haben, dass das Video beim Rammstein-Konzert in Wien aufgenommen wurde.“

© oe24 ×

„Casting-Direktorin“ Makeeva knipste 2019 „Row Zero“ in Wien

Spannend: Lindemann hat mindestens eine der Damen, die auf Makeevas Fotos zu sehen sind, später auch ins Park Hyatt Hotel eingeladen. Es gilt die Unschuldsvermutung.