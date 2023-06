Erstes Rammstein-Mitglied bricht sein Schweigen

Lange Zeit äußerte sich kein Bandmitglied öffentlich zu den Vorwürfen - bis jetzt.

Schlagzeuger Christoph Schneider (57) gibt als erstes Rammstein-Mitglied ein persönliches Statement auf Instagram ab. Dort schreibt er: „Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Menschen tief erschüttert." Er fühle sich durch die Dinge, die in den sozialen Medien und der Presse über ihren Sänger geteilt und gedruckt wurden, "wie im Schock".

Es sei für ihn, die Band-Mitglieder und die Crew "ein ständiges Ab und Auf der Emotionen". Des weiteren betont Schneider: „Nein, ich glaube nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes (wie z.B. der Einsatz von KO-Tropfen) passiert ist." Außerdem glaube er nicht, es sei etwas Verbotenes vor sich gegangen, er habe so etwas nie beobachtet und von niemanden aus "unserer hundertköpfigen Crew gehört". Für den Schlagzeuger seien bei "Tills Partys" erwachsene Menschen zusammengekommen, die miteinander gefeiert hätten. "Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die - wenn auch rechtlich ok - ich persönlich nicht in Ordnung finde.", so Schneider abschließend.

Schlagzeuger Christoph Schneider auf Instagram.