Berliner Staatsanwalt ermittelt gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann

Nach Vorwürfen: Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt in zwei Fällen gegen Till Lindemann.

Nach den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) ermittelt jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft in zwei Fällen gegen den Frontmann der Band, wie "Bild" berichtet. Laut der deutschen Zeitung bestehe nach Paragraf 177 StGB (Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung) ein Anfangsverdacht gegen Lindemann.

Die Staatsanwaltschaft ermittle aufgrund zweier Anzeigen zu zwei unterschiedlichen mutmaßlichen Taten. Laut "Bild" sei eine davon bei der Berliner Polizei eingegangen und die andere sei direkt bei der Staatsanwaltschaft gestellt worden.

Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - den Vorwurf der sexuellen Übergriffigkeit gegen Rammstein-Frontmann Lindemann erhoben. Die Frauen schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Lindemann hat die Behauptungen einiger Frauen vehement zurückweisen lassen, im Umfeld von Konzerten unter Drogen gesetzt worden zu sein, um sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. "Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr", hielten seine Anwälte fest und kündigten rechtliche Schritte gegen die Vorwürfe an. In einer Rammstein-Stellungnahme von Samstag hatte es zunächst geheißen, die Vorwürfe hätten die Band sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit", hieß es darin.