Harmonie auf der Bühne könnte nur mehr der Show dienen.

Seit einigen Wochen steht die deutsche Band " Rammstein " im Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Sie brachte alles ins Rollen

Zunächst erhob Irin Shelby Lynn via Instagram Vorwürfe : Shelby sei von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden, mit anderen jungen Frauen in einem separaten Bereich stehen zu dürfen. Zudem habe man auch Fotos gemacht und ihr Zugang zu Partys versprochen. Während einer Konzertpause durfte sie dann hinter die Bühne, wo sie dann zum Sex mit Lindemann aufgefordert wurde. Als sie dies nicht wollte, habe der Sänger aggressiv reagiert. Die Irin beschreibt den Vorfall ausführlich auf Instagram.

Band hat Anwälte

Was sind die Vorwürfe konkret gegen die Band , die nun von immer mehr Frauen erhoben werden? Es geht um Drogen, Sex und Machtmissbrauch, besonders in Verbindung mit Lead-Sänger Till Lindemann (60). Dieser soll nämlich vor, während und nach Konzerten immer wieder zweifelhafte Kontakte zu jungen Mädchen pflegen. Natürlich gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Mittlerweile hat sowohl Lindemann als auch die Band Anwälte betraut.

Emotionale Zusammentreffen

Wie die Bild berichtet, leidet die Band sehr unter den Vorwürfen . Auf der Bühne, während der Shows zeigen sie Zusammenhalt, umarmen einander immer wieder. Doch backstage soll es anders aussehen. Wie in einem Video, das viral ging zu sehen ist, soll es zwischen Lindemann und Gitarrist Richard Kruspe weniger harmonisch zugehen. Kruspe will Lindemann in dem Clip umarmen, doch dieser blockt ab. Dabei sind die beiden sehr eng verbunden - Kruspe hat mit Lindemanns Ex-Frau einen Sohn. Angeblich gehen sie immer wieder emotional miteinander um, diese Art sei normal.

Im Juli macht Rammstein in Wien halt, soll zwei Konzerte im Happel-Stadion spielen. Dagegen gibt es bereits Proteste .