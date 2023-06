Eskalieren Rammstein-Konzerte? Strenge Verbote & 250 Einsatzkräfte

Nach heftigen Vorwürfen: Diese Konsequenzen gibt es nun für die Rockband Rammstein.

Seit Tagen steht die deutsche Band " Rammstein " im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Es geht um Drogen, Sex und Machtmissbrauch, besonders in Verbindung mit Lead-Sänger Till Lindemann (60). Dieser soll nämlich vor, während und nach Konzerten immer wieder zweifelhafte Kontakte zu jungen Mädchen pflegen.

Irin äußerte sich als Erste

Angestoßen hat die Diskussion Shelby Lynn, eine junge Frau, die beim " Rammstein "-Tourstart in Vilnius dabei war. Sie erhebt schwere Vorwürfe: Shelby sei von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden, mit anderen jungen Frauen in einem separaten Bereich stehen zu dürfen. Zudem habe man auch Fotos gemacht und ihr Zugang zu Partys versprochen. Während einer Konzertpause durfte sie dann hinter die Bühne, wo sie dann zum Sex mit Lindemann aufgefordert wurde. Als sie dies nicht wollte, habe der Sänger aggressiv reagiert. Die Irin beschreibt den Vorfall ausführlich auf Instagram.

Viele Frauen haben sich gemeldet

Mittlerweile haben sich viele andere Frauen gemeldet, die ähnliche Vorfälle schildern. Immer wieder geht es in den Berichten darum, für Sex mit Till Lindemann ausgewählt worden zu sein. Eine Casterin, Alena M., die bewusst auf sozialen Plattformen auf Mädchensuche ging und die vor Ort für Stimmung mit alkoholischen Getränken sorgte, ist mittlerweile entlassen worden.

250 Einsatzkräfte vor Ort

Nun stehen vier Konzerte in München an. Eine Konsequenz gab es bereits, nämlich, dass es bestimmt keine " Row Zero ", also keinen speziellen Bereich für besondere Fans geben wird. Zudem sind auch alle Afterpartys strikt untersagt worden. Wie die Bild berichtet, könnte es auch weitere Maßnahmen geben. Darunter Safe-Spaces oder Awareness-Zonen. Außerdem werden viele Einsatzkräfte vor Ort anwesend sein: Rund 100 Polizeibeamte, 120 Rettungssanitäter plus 10 Notärzte und 17 Feuerwehrbeamte.