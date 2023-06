Am 26. und 27. Juli kommt Rammstein ins Wiener Happel-Stadion.

Derzeit machen heftige Anschuldigung gegen die deutsche Band " Rammstein " die Runde. Es geht um Drogen, Sex und Machtmissbrauch, besonders in Verbindungt mit Lead-Sänger Till Lindemann (60).

Vorfall bei Tourstart

Angestoßen hat die Diskussion Shelby Lynn, eine junge Frau, die beim " Rammstein "-Tourstart in Vilnius dabei war. Sie erhebt schwere Vorwürfe: Shelby sei von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden, mit anderen jungen Frauen in einem separaten Bereich stehen zu dürfen. Zudem habe man auch Fotos gemacht und ihr Zugang zu Partys versprochen. Während einer Konzertpause durfte sie dann hinter die Bühne, wo sie dann zum Sex mit Lindemann aufgefordert wurde. Als sie dies nicht wollte, habe der Sänger aggressiv reagiert. Die Irin beschreibt den Vorfall ausführlich auf Instagram.

Seitdem sie sich öffentlich geäußert hat, gab es immer mehr Frauen , die sich geoutet haben. Sie hätten ähnliches erlebt wie sie. Mittlerweile gab es schon Konsequenzen für Lindemann - die Zusammenarbeit mit dem KiWi-Verlag wurde beendet.

Wackelt Wien-Auftritt?

Nun sehen Fans der Band die kommenden Konzerte der großen Europa-Tour wackeln. Am 26. und 27. Juli sollen sie im Wiener Happel Stadion (nicht ausverkauft) auftreten. . Was bereits geschehen ist: Die Band ist vorsichtiger geworden. So gibt es, wie RTL Exklusiv am 4.6. berichtete - keinen eigenen Bereich für Frauen mehr und keine Afterpartys nach den Shows. Noch wollen Veranstalter, trotz der ungeklärten Vorwürfe - nicht mit einem Konzert-Stopp der Band reagieren.

Rammstein hat sich so geäußert