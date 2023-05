''Auch mir wurde Sex mit Rammstein-Sänger Lindemann angeboten''

Nachdem Rammstein-Groupie Shelby Lynn Vorwürfe gegen den Frontmann der Band Till Lindemann erhoben hat, meldet sich jetzt eine Musik-Insiderin bei oe24 zu Wort: ''Auch mir wurde nach einem Konzert Sex mit Lindemann angeboten''.

Sandra Z. (Name v. d Redaktion geändert) ist von einer attraktiven Russin, die sich als Liebes-Recruiterin ausgab, aktiv angesprochen und auch "auserwählt worden", Till Lindemann "hautnah zu erleben": "Ich habe das Konzert von Rammstein im August 2019 im Ernst-Happel-Stadion besucht. Auf der Aftershow-Party des Konzerts, die sich hinter der Konzertbühne befand, wurde ich von ihr angesprochen. Sehr gepflegt in gutem Englisch machte sie mir ein Angebot, dass ich ihrer Meinung nach nicht entgehen lassen sollte."

Ihre Aufgabe: Sie rekrutiert nach Konzerten hübsche Mädchen für Till Lindemann. Also eine Art Liebes-Assistentin, so Sandra Z.. "Denn Lindemann sei liebesbedürftig und benötige ganz viel Zuneigung", habe die "Liebes-Recruiterin" gesagt. Komischerweise war er nicht auf der After-Party, erzählt die Musik-Insiderin weiter.

"Sie machte mir ein unmoralisches Angebot"

Er ziehe sich nach Konzerten gerne auf das Hotel-Zimmer zurück, so die "Liebes-Recruiterin". Am liebsten mit vielen hübschen Mädchen, die unter anderem die besagte Russin für ihn aussuche. Er könne nämlich nicht alleine sein. "Sie machte mir nicht nur ein unmoralisches Angebot, sondern bot mir auch 'weißes Pulver' an. Eine Art Ice-Breaker um ins Gespräch zu kommen und locker zu werden", erzählt Sandra Z.

Die Russin erklärte das weitere Vorgehen, berichtet Sandra Z.: Werde man dann von Lindemann auserwählt, wird man zu ihm in die Hotel-Suite gefahren. Er wohnte damals im Luxus-Hotel Park Hyatt Vienna. "Das Kuriose: Die Russin macht ein Foto von den Mädels und schickt das dann Till Lindemann per Whatsapp. Also quasi wie ein Steckbrief mit Alter, Nationalität, Vorlieben."

"Als die Party zu Ende war, fuhr ich alleine nach Hause", so Sandra Z. Als jetzt die Vorwürfe gegen Lindemann bekannt wurden, erinnerte sie sich an das Erlebnis 2019. "Ich kann mir vorstellen, dass viele da mitgehen. Es gibt genug Groupies die auf ihn springen würden."