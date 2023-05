"Sex-Castings, Drogen, brutale Gewalt" - Schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger

Vergangene Woche startete die Kult-Band Rammstein ihre Europa-Tournee mit einem Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Unter den Fans war auch Shelby Lynn – die Irin erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Shelby sei von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden, mit anderen jungen Frauen in einem separaten Bereich stehen zu dürfen. Zudem habe man auch Fotos gemacht und ihr Zugang zu Partys versprochen. Während einer Konzertpause durfte sie dann hinter die Bühne, wo sie dann zum Sex mit Lindemann aufgefordert wurde. Als sie dies nicht wollte, habe der Sänger aggressiv reagiert. Die Irin beschreibt den Vorfall ausführlich auf Twitter.

“Till, if you’re here for sex I’m not doing that. Sex is very special for me I don’t sleep with strangers”. He’s immediately angry, “AGH, JOE SAID YOU WOULD”, shouting. I repeat myself, “I’m sorry to disappoint you, but we’d is special for me I can’t”. He says-