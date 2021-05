Cro schickte Double mit Maske zu Preisverleihung

Künstler ließ sich etwa bei Echo-Preisverleihung 2012 ''vertreten''.

Berlin. Unbemerkter Etikettenschwindel: Rapper Cro hat zugegeben, dass unter seiner Panda-Maske gelegentlich schon ein Double gesteckt ist, etwa bei der Echo-Preisverleihung 2012. "Ich konnte irgendwie aus zeitlichen Gründen nicht hin und dann haben wir einen anderen Typen geschickt, der tatsächlich auch Carlo hieß", sagte der als Cro bekannt gewordene Rapper Carlo Waibel am Montag dem Radiosender MDR Jump.

Doppelgänger durfte mit niemandem sprechen

Damit der Doppelgänger nicht weiter auffalle, habe der aber mit niemandem sprechen dürfen, erklärte Waibel. "Sido zum Beispiel sagt 'Hallo' und der Dude konnte nicht antworten. Und ich glaube, ich habe es mir da bei vielen verkackt", meinte der "echte" Cro nun.

Mit dem Song "Easy" wurde der Rapper, der bei Auftritten stets eine Maske trägt, vor gut zehn Jahren bekannt. Mittlerweile trägt Waibel eine neue Gesichtsbedeckung, die an das französische Elektro-Duo Daft Punk erinnert. Die Idee zu der ungewöhnlichen Gesichtsbedeckung habe er bei einem Urlaub auf Bali gehabt. "Ich war da am Händewaschen und habe im Spiegel hinter mir so einen Trockner gesehen, der sehr ähnlich aussah wie die Maske." Noch auf der indonesischen Insel habe er dann den ersten Prototyp entworfen.