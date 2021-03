Europa reagiert auf gehäufte Komplikationen – in Österreich soll es auch mehr davon geben.

Stopp. Am Dienstag setzten in Deutschland die Länder Berlin und BrandenburgAstraZeneca-Impfungen bei Personen unter 60 Jahren aus. München folgte.



Frauen stark betroffen. Der Grund: landesweite 31 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach AstraZeneca-Impfung, zusätzlich 19 gemeldete Gerinnungstörungen. Auch in Österreich wurden jetzt neue Fälle von schweren Nebenwirkungen nach AstraZeneca-Impfungen bekannt.



