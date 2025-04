Free Cone Day: Ben & Jerry's verschenkt 2.500 Becher Eis

Am Dienstag, den 8. April, verschenkt Ben & Jerry's 2.500 Becher Eis im Wiener 25hours Hotel .

Gratis Eis für alle! Am Dienstag, den 8. April, ist es endlich wieder so weit: Ben & Jerry’s feiert den Free Cone Day - auf der ganzen Welt. Und das bedeutet: GRATIS Eis für alle! Im letzten Jahr konnte Ben & Jerry’s den Rekord von einer Million gratis verteilter Eiscreme weltweit knacken und ist nun fest entschlossen, das in diesem Jahr noch einmal zu toppen.

© Conny de Beauclair ×

Warum gibt es jedes Jahr gratis Eis?

Also, Freiwillige vor: In Wien findet der Free Cone Day in diesem Jahr am 8.4. ab 17 Uhr im Gastgarten vom im 7. Bezirk statt.

Wir schreiben Frühling 1979 in Burlington, Vermont: Ben Cohen und Jerry Greenfield haben im Jahr davor ein Unternehmen gegründet – ein Eiscreme-Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat trotz – oder gerade wegen? – seiner eiskalten Ware den ersten laaangen Winter im hohen Norden der USA überstanden.

Die beiden beschließen, das mit ihren Freund:innen, der wachsenden Anzahl an Ben & Jerry’s Fans, zu feiern, die trotz klirrender Kälte fleißig bei ihnen Eis gesnackt haben. So verteilen Ben und Jerry einen ganzen Tag lang gratis Eiscreme, voll mit leckeren Chunks & Swirls. Diesen Tag nennen sie „Free Cone Day“ – und starteten damit die alljährliche Tradition.



Der Free Cone Day ist auch heute noch die Gelegenheit für Ben & Jerry’s, den Fans Danke zu sagen. Gratis zu verkosten gibt’s beim Free Cone Day in Wien dieses Jahr neben dem beliebten Klassiker Cookie Dough und dem veganen Cookies on Cookie Dough auch Choc Fudge Brownie, Strawberry Cheesecake und das ganz neue Brookieees (die Sorte ist ab sofort im Handel ist - Pressemitteilung dazu im Anhang!).

Solange der Vorrat reicht

Der Eintritt ist frei, Ben & Jerry’s Ice Cream for free so lang der Vorrat reicht.

Was: Ben & Jerry’s Free Cone Day VIENNA

Wann: Dienstag, 8. April 2025, von 17:00 bis 20:30 Uhr

Wo: Gastgarten des 25hours Hotel Vienna, Lerchenfelderstr. 1, 1070 Wien

Ben & Jerry’s hat in diesem Jahr im Rahmen des Free Cone Days die Organisation ZARA - Zivilcourage und Antirassismus mit dabei, die ihre wichtige Arbeit vorstellt und damit ein gemeinsames Zeichen gegen Hass & Ausgrenzung und für mehr Zivilcourage setzt.