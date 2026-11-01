Beliebteste Bäckerei Österreichs zieht um

Ein absoluter Traditionsbetrieb, der auch von einer Fachjury zur beliebtesten Bäckerei des Landes gewählt wurde, wechselt nach 66 Jahren den Standort.

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Seit mittlerweile 66 Jahren ist die "Bäckerei Kolm" in Mödling ein regionaler Geheimtipp. Heuer wurde der Traditionsbäcker von einer Fachjury sogar zur beliebtesten Bäckerei des Landes gewählt. Doch nun steht ein großer Schritt bevor, wie das Familienunternehmen nach wochenlangem Rätselraten nun verraten hat, steht ein Umzug bevor.

"Ein großer Schritt für uns als Familienbetrieb - mit ganz viel Vorfreude, ein bisschen Wehmut und jeder Menge schöner Erinnerungen im Gepäck", teilt man via Social Media mit seinen Followern. Doch wer jetzt befürchtet, dass die beliebten Speckstangerl und Kipferl zukünftig nicht mehr in Mödling zu erstehen sind, kann erleichtert durchatmen. Der neue Standort soll ebenfalls in der Hauptstraße im Süden von Wien sein.

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Der neue Kolm-Standort wird ebenfalls in Mödling sein und soll kurz nach dem Fasching 2027 eröffnet werden. Der große Vorteil im neuen Store soll vor allem die Barrierefreiheit sein. Dass ein kleiner, traditionell geführter Familienbetrieb noch eine solche Investition tätigen kann, ist in Zeiten, wo immer mehr kleine Betriebe schließen müssen, eine erfreuliche Meldung und kann vielen Unternehmern auch neuen Mut machen.