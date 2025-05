Die besten Frühstücks-Locations der Stadt

Rechtzeitig zum Muttertag ein Falstaff-Ranking mit den besten Brunch-Adressen in Wien.

Es hat sich viel getan in den Frühstücks-Menüs der Hauptstadt. Boutique-Bäckereien und Third-Wave-Coffee-Shops haben zum neuen Stellenwert der Frühstückskarte beigetragen: Dort wo einst Gebäck, Ei und Toast als eher unflexible Dreifaltigkeit der morgendlichen Kost regierten, blättert man heute durch Signature-Dishes, internationale Spezialitäten und das passende Getränkeangebot, zumeist in Smoothieform.

Von Kipferl bis Khachapuri: Noch niemals zuvor war das Frühstücks- und Brunchangebot in der Hauptstadt so vielfältig wie aktuell. Pünktlich vor dem Muttertag kürte das Falstaff-Magazin die besten Brunch-Adressen in den Wiener Bezirken. Egal ob klassisches Wiener Frühstück, deftiges Buffet oder Brunch mit Prosecco – sei es im Café, Restaurant oder Streetfood-Lokal: In den Bestenlisten findet sich für jeden Geschmack die richtige Location. Falstaff hat in allen Bezirken über 300 Frühstücks- oder Brunchlokale in Wien bewertet.

Diese erfolgreichsten Restaurants erzielten 94 bis 96 Punkte, einige liegen gleich auf (www.falstaff.com) :

1. Meierei im Stadtpark – Restaurant Steirereck, Am Heumarkt 2a/Im Stadtpark, 1030 Wien



.2. Joseph Brot | Bäckerei – Patisserie – Bistro, Landstraßer Hauptstraße 4, 1030 Wien



3. Zum Schwarzen Kameel, Bognergasse 5, 1010 Wien



4. Motto Brot, Mariahilfer Straße 71a, 1060 Wien



4. Salt&honey, Getreidemarkt 16, 1010 Wien



5. Crème de la Crème, Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien



5. Mae Aurel, Salzgries 3, 1010 Wien



5. Öfferl Bio-Bäckerei & Bistro, Landstraßer Hauptstraße 19, 1030 Wien



6. Kutsch, Kutschkergasse 15, 1180 Wien



6. Marco Simonis Bastei10,Dominikanerbastei 10, 1010 Wien



6. Ströck Feierabend, Landstraßer Hauptstraße 82, 1030 Wien



7. Brasserie & Bakery im The Guesthouse Vienna, Führichgasse 10, 1010 Wien



7. La Mercerie, Berggasse 25, 1090 Wien



7. L'Amour du Pain, Otto-Bauer-Gasse 21, 1060 Wien



8. K. u. K. Hofzuckerbäckerei Demel, Kohlmarkt 14, 1010 Wien