Waldviertel: KI-Revolution im Gemeindeamt

Die LEADER-Region Waldviertler Wohlviertel schult mit dem Institute for AI Bedienstete aus 18 Gemeinden im Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ziel ist es, Verwaltungen zu entlasten und das Bürgerservice zu verbessern.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont dazu: "Künstliche Intelligenz soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Deshalb setzen wir auf einen verantwortungsvollen Einsatz mit Hausverstand. Unser Ziel ist klar: Weniger Bürokratie, mehr Zeit für die Menschen."

KI-Kompetenzen vermittlen

In einem dreiteiligen Prozess lernen die Teilnehmenden neben KI-Grundlagen und rechtlichen Vorgaben wie Datenschutz und EU AI Act vor allem praktische Anwendungen kennen, etwa für Sitzungsdokumentationen. Florentina Zach vom Institute for AI erklärt den Ansatz: "Die Mitarbeitenden sollen verstehen, wie sie KI sicher und verantwortungsvoll einsetzen können, und dieses Wissen unmittelbar auf ihre eigenen Aufgaben übertragen. [...] genau so wird aus Qualifizierung echte Transformation im Gemeindealltag."

Um den sicheren Einsatz langfristig zu gewährleisten, wird zusätzlich eine gemeinsame KI-Richtlinie erarbeitet, die den Gemeindeämtern Orientierung bietet. Verena Manhart, Geschäftsführerin der LEADER-Region, zieht ein erfreuliches Fazit: "Die positive Resonanz nach dem ersten Workshop zeigt uns, dass wir mit diesem Angebot den richtigen Weg eingeschlagen haben."