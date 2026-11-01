Weniger Bürokratie
Waldviertel: KI-Revolution im Gemeindeamt
Ziel ist es, Verwaltungen zu entlasten und das Bürgerservice zu verbessern.
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont dazu: "Künstliche Intelligenz soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Deshalb setzen wir auf einen verantwortungsvollen Einsatz mit Hausverstand. Unser Ziel ist klar: Weniger Bürokratie, mehr Zeit für die Menschen."
KI-Kompetenzen vermittlen
In einem dreiteiligen Prozess lernen die Teilnehmenden neben KI-Grundlagen und rechtlichen Vorgaben wie Datenschutz und EU AI Act vor allem praktische Anwendungen kennen, etwa für Sitzungsdokumentationen. Florentina Zach vom Institute for AI erklärt den Ansatz: "Die Mitarbeitenden sollen verstehen, wie sie KI sicher und verantwortungsvoll einsetzen können, und dieses Wissen unmittelbar auf ihre eigenen Aufgaben übertragen. [...] genau so wird aus Qualifizierung echte Transformation im Gemeindealltag."
Um den sicheren Einsatz langfristig zu gewährleisten, wird zusätzlich eine gemeinsame KI-Richtlinie erarbeitet, die den Gemeindeämtern Orientierung bietet. Verena Manhart, Geschäftsführerin der LEADER-Region, zieht ein erfreuliches Fazit: "Die positive Resonanz nach dem ersten Workshop zeigt uns, dass wir mit diesem Angebot den richtigen Weg eingeschlagen haben."
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