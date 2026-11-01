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Weniger Bürokratie

Waldviertel: KI-Revolution im Gemeindeamt

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LH Mikl-Leitner mit (v.l.) LAbg. Linsbauer, Manhart und Zach.
© NLK Filzwieser
Die LEADER-Region Waldviertler Wohlviertel schult mit dem Institute for AI Bedienstete aus 18 Gemeinden im Umgang mit Künstlicher Intelligenz.
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Ziel ist es, Verwaltungen zu entlasten und das Bürgerservice zu verbessern.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont dazu: "Künstliche Intelligenz soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Deshalb setzen wir auf einen verantwortungsvollen Einsatz mit Hausverstand. Unser Ziel ist klar: Weniger Bürokratie, mehr Zeit für die Menschen."

KI-Kompetenzen vermittlen

In einem dreiteiligen Prozess lernen die Teilnehmenden neben KI-Grundlagen und rechtlichen Vorgaben wie Datenschutz und EU AI Act vor allem praktische Anwendungen kennen, etwa für Sitzungsdokumentationen. Florentina Zach vom Institute for AI erklärt den Ansatz: "Die Mitarbeitenden sollen verstehen, wie sie KI sicher und verantwortungsvoll einsetzen können, und dieses Wissen unmittelbar auf ihre eigenen Aufgaben übertragen. [...] genau so wird aus Qualifizierung echte Transformation im Gemeindealltag."

Um den sicheren Einsatz langfristig zu gewährleisten, wird zusätzlich eine gemeinsame KI-Richtlinie erarbeitet, die den Gemeindeämtern Orientierung bietet. Verena Manhart, Geschäftsführerin der LEADER-Region, zieht ein erfreuliches Fazit: "Die positive Resonanz nach dem ersten Workshop zeigt uns, dass wir mit diesem Angebot den richtigen Weg eingeschlagen haben."

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