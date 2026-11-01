Gewerbeflächen
Silver Park: Neue Hallen in Korneuburg
Am Standort In der Wegscheid 3 werden zurzeit zwei Hallenkomplexe mit insgesamt rund 6.800 m2 Fläche errichtet. Die Einheiten sollen sich für Lagerung, Werkstätten, leichte Produktion und Ausstellungszwecke eignen.
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Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst den Projektangaben entnimmt, reichen die angebotenen Hallenflächen von etwa 70 bis 437 m2. Mit einer Raumhöhe von bis zu 8,30 Metern sind die Gebäude auch für gewerbliche Nutzungen mit entsprechendem Platzbedarf geeignet. Zur technischen Ausstattung zählen unter anderem Glasfaseranschlüsse und elektrische Sektionaltore. Als Teil des Energiekonzepts sind eine Photovoltaikanlage und eine Pelletheizung vorgesehen.
Kleine Gewerbeeinheiten im Angebot
Hinter dem Projekt steht die Wiener Silver Haus GmbH, über die die Flächen laut Vermarktungsangaben direkt von der Eigentümergesellschaft angeboten werden. Das Unternehmen wirbt mit provisionsfreier Vermietung und richtet sich an Betriebe, die kleinere Gewerbeeinheiten mit einer für Logistik und Warenbewegung ausgelegten Infrastruktur kombinieren möchten. Für die Erreichbarkeit sprechen die Nähe zur Donauuferautobahn A22 sowie die Anbindung an die S1 und die B3.
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