oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Irrsinns-Debatte

FPÖ-Wirbel um Schweinefleisch-Pflicht in Kindergarten

O
von
Laut Korneuburger FPÖ isst man zu wenig Schweinefleisch im Kindergarten.
© Getty Images
In einer Korneuburger Gemeinderatssitzung zur Neuorganisation der Kindergartenverpflegung sorgte ein skurriler FPÖ-Antrag für eine hitzige Debatte.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Partei forderte, wie NÖN berichtet, verpflichtend zweimal wöchentlich Schweinefleisch auf den Speiseplan der Kinder zu setzen.

Auch interessant

20 Zentimeter Neuschnee: Neue Straßensperren kommen

Heimsieg! Miedler/Oberleitner triumphieren in Wien

Erlebnis Bühne: »Verdis Requiem aus Barcelona - mit Elina Garanca«

Die Begründung des FPÖ-Gemeinderates Hubert Keyl zum seinem Vorstoß: "um die regionalen Schweinebauern zu unterstützen."

Grund der Sitzung war sinnvolle Neuorganisation

Eigentlich ging es bei der Sitzung lediglich darum, dass die Behindertenhilfe Oberrohrbach künftig einen Teil des Essens kocht, da der bisherige Lieferant aufgrund gestiegener Kinderzahlen überlastet ist. Der Preis pro Portion bleibt dank einer städtischen Zuzahlung gleich. Doch der Fleisch-Antrag dominierte die Sitzung und stieß auf Unverständnis. SPÖ-Vizebürgermeisterin Bernadette Haider-Wittmann merkte an: „Ich persönlich esse gerne Schweinefleisch, nur meine Kinder wollten es nicht unbedingt." Grünen-Gemeinderätin Elisabeth Kerschbaum kritisierte das Anliegen ebenfalls: „Man sollte eher darauf achten, dass sich Kinder möglichst gesund ernähren. Und warum ist nicht Rind verpflichtend?"

FPÖ zog Antrag zurück

ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp fasste die absurde Debatte treffend zusammen: „Dem einen ist's zu süß, dem anderen zu wenig Schweinefleisch." Er lehnte vertragliche Vorgaben ab: „Der Koch der Behindertenhilfe legt Wert auf ausgewogene Ernährung. Ich halte es nicht für sinnvoll, da einzugreifen und zu sagen, was er kochen soll." Letztlich zog die FPÖ ihren Antrag zurück. Die eigentliche Speisenumstellung wurde schließlich einstimmig beschlossen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

KiJuBu feiert 90 Jahre Nöstlinger

Silver Park: Neue Hallen in Korneuburg

1,5 Mio. Nächtigungen: Urlauber-Boom in NÖ

NÖ: Helden-Buben retten Uropa nach 40m-Sturz

Waldviertel: KI-Revolution im Gemeindeamt

Schock-Zahl: 91 Verkehrstote in NÖ

A2-80er in NÖ wackelt: Urteil fällt erst 2027

FPÖ-Wirbel um Schweinefleisch-Pflicht in Kindergarten

14-Jährige darunter: Vier Schwerverletzte bei Frontalcrash

Trotz Klags-Aus: Gmünd kämpft um Spital