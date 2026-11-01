Sommer-Tourismus
1,5 Mio. Nächtigungen: Urlauber-Boom in NÖ
Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst einer Bilanz der Statistik Austria über den Verlauf der Sommersaison 2026 entnimmt, haben Niederösterreichs Beherbergungsbetriebe bei dieser Besuchergruppe zwischen Anfang Mai und Ende September fast 1,5 Millionen Nächtigungen – exakt 1,489,9 Millionen – verzeichnet.
Auch interessant
Im Vorjahresvergleich bedeutet das ein Plus um 35.600 Übernachtungen oder 2,5 Prozent.
Die Daten entstammen einer vorläufigen Tourismusbilanz, die die Statistik Austria für Österreich und alle Bundesländer erstellt. Im Rahmen der monatlichen Nächtigungsstatistik werden die Ankünfte und Nächtigungen in entgeltlichen Beherbergungsbetrieben für alle Gemeinden erhoben, die mehr als 1.000 Nächtigungen im Jahr aufweisen. Die Buchungszahlen beinhalten Hotels, Pensionen, gewerbliche Zimmervermieter und Privatquartiere.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden