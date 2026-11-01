Kinderbuchfestival
KiJuBu feiert 90 Jahre Nöstlinger
Vom 8. bis 13. November sowie bei Vorab-Events im September und Oktober wird Nöstlingers umfangreiches Werk gefeiert.
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KiJuBu-Intendant Christoph Mauz erklärt die Bedeutung der Autorin: "Christine Nöstlinger hat Generationen von Kindern und Jugendlichen geprägt und auch mein eigenes Schreiben nachhaltig beeinflusst. Ihre Geschichten waren klug, humorvoll, unbequem und immer auf Augenhöhe mit jungen Leserinnen und Leser. Dass wir ihr anlässlich ihres 90. Geburtstags einen Schwerpunkt widmen, ist für mich eine Herzensangelegenheit".
Großes und dichtes Programm
Festival-Organisatorin Monika Schaar-Willomitzer ergänzt: "Neben dem Christine-Nöstlinger-Schwerpunkt bietet das KiJuBu 2026 wieder ein umfangreiches Literaturprogramm für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. Mehr als 90 Veranstaltungen mit namhaften Autoren, Illustratoren und Workshop-Leitern verwandeln St. Pölten in eine lebendige Bücherstadt".
Das Festival begeistert seit über 20 Jahren mit einer großen literarischen Vielfalt. Das Programm wird durch Bilderbuchkinos, Workshops und besondere Bühnenformate wie das Akrobatikkonzert "TempoS" oder das Tanztheater "Fledermäuse" abgerundet. Erstmals bespielt das KiJuBu künftig zehn Standorte in der Landeshauptstadt St. Pölten, darunter als neue Spielstätte das Stadtmuseum.
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