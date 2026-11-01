oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Bürgermeister mahnt

"Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich"

Tobias Bauer
von
Ein Mann legt am Wiener Zentralfriedhof während eines Gedenkmarschs Kränze nieder.
© SPÖ Wien
"Was erkämpft wurde, kann auch wieder verloren gehen", warnt Bürgermeister Michael Ludwig beim traditionellen Gedenkmarsch am Zentralfriedhof. Er rief dazu auf, Demokratie und Menschenrechte gegen autoritäre Tendenzen zu verteidigen.
OE24 auf Google bevorzugen

Mehr als hundert Menschen versammelten sich am Sonntag zu Allerheiligen am Wiener Zentralfriedhof, um der Opfer des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus zu gedenken. Der traditionelle Gedenkmarsch erinnerte an jene Frauen und Männer, die sich den beiden Diktaturen widersetzt hatten und dafür verfolgt, eingesperrt oder ermordet worden waren. Zugleich stand die Frage im Mittelpunkt, wie sich Demokratie und Menschenrechte heute schützen lassen.

Ludwig warnt vor Verlust der Demokratie

"Was erkämpft wurde, kann auch wieder verloren gehen", mahnte Bürgermeister und SPÖ-Wien-Chef Michael Ludwig. Die Geschichten der Widerstandskämpfer müssten auch künftigen Generationen in Erinnerung bleiben. Angesichts zunehmender Kriege und autoritärer Tendenzen gelte es, Frieden, Freiheit und Menschenrechte zu verteidigen.

Auch interessant

20 Zentimeter Neuschnee: Neue Straßensperren kommen

FPÖ-Wirbel um Schweinefleisch-Pflicht in Kindergarten

Heimsieg! Miedler/Oberleitner triumphieren in Wien

Sozialpartnerschaft und Dialog als Grundlage

Uniformierte Blaskapelle und ein Mann in Anzug salutieren bei einer Gedenkveranstaltung im Freien.
Gedenkmarsch am Zentralfriedhof als starkes Zeichen gegen Faschismus, Rassismus und Antisemitismus. © SPÖ Wien

Dabei verwies Ludwig auf die über Jahrzehnte gewachsene Kultur des Dialogs in Wien. "Sie stützt sich auf eine starke Sozialpartnerschaft, auf den Wiener Religionsrat und auf eine klare Absage an jede Form von Gewalt und Radikalismus. Mit der Wiener Demokratie-Strategie und dem Büro für Mitwirkung entwickeln wir diese Kultur gezielt weiter“, so Ludwig.

Neumayer sieht Auftrag für die Gegenwart

Auch SPÖ-Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer betonte die Bedeutung des Gedenkens für die heutige Politik. "Während andere Ängste schüren, arbeiten wir in Wien jeden Tag dafür, dass alle Menschen hier eine Perspektive haben", erklärte Neumayer. Darin sieht er eine Verpflichtung, die der Widerstand gegen Austrofaschismus und Nationalsozialismus hinterlassen habe.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sampson: Premiere für Song-Contest-Hit

Das sind die Power-Frauen hinter den Superstars

Halloween-Razzia: 200 Gäste mussten Lokal verlassen

Anca & Lucca gewinnen "Oscar" der Zauberkunst

Kärntner Parteien kassieren kräftig ab

Mum-Life: So geht Mamasein mit mehr Selbstliebe und Gelassenheit

"Was seid ihr für Nu****": Eklat im Schweizerhaus

Euro am Nachmittag etwas höher

Stau-Alarm an Allerheiligen: So kommt man stressfrei am Friedhof

"Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich"