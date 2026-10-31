Stau-Alarm an Allerheiligen: So kommt man stressfrei am Friedhof

Der Besuch der Ruhestätten am 1. November verlangt von vielen Menschen in Wien vor allem eine gut durchdachte Anreise.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während Autofahrer vor Straßensperren und strikten Halteverboten stehen, bieten die Wiener Linien ein maßgeschneidertes Sondernetz. An Allerheiligen, am Sonntag, dem 1. November, zieht es wieder tausende Menschen zu den Gräbern ihrer Verstorbenen. Vor allem rund um die großen Wiener Friedhöfe kommt der Individualverkehr regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen.

Wer sich vorab über die Fahrpläne und Verkehrsmaßnahmen informiert, erspart sich lange Staus und unnötigen Ärger. Die Wiener Linien reagieren auf den Ansturm mit einem Großaufgebot: Zwischen 8:00 und 17:00 Uhr werden die Takte auf fast allen Friedhofsstrecken verdichtet.

Am Zentralfriedhof startet die Straßenbahnlinie 11 schon ab etwa 7:00 Uhr statt um 9:00 Uhr und fährt gemeinsam mit der Linie 71 im Schnellintervall. Auch die Linie 6 ist verstärkt unterwegs. Zum Stammersdorfer Friedhof verkehren die Linien 31, 41A, 47A und 63A mit zusätzlichen Kapazitäten.

Sonderlinien eingeführt

Für die Anreise zu den Friedhöfen in Döbling und Heiligenstadt wurden zwei Sonderbusse eingerichtet, die ohne langes Warten direkt zu den Eingängen führen. Die Linie 38B ist ein Rundkurs ab Nußdorf, Beethovengang. Der Bus ab Bahnhof Heiligenstadt startet um 7:52 Uhr zum Heiligenstädter Friedhof. Die erste Fahrt ab Beethovengang um 8:02 Uhr, die letzte Fahrt beginnt um 17:00 Uhr. Rückfahrten vom Heiligenstädter Friedhof erfolgen von 8:09 Uhr bis 16:47 Uhr.

Tausende werden an Allerheiligen auf den Friedhöfen erwartet. © APA/MAX SLOVENCIK

Die Linie 39B startet an der Station Karthäuserstraße (Sieveringer Straße 118) und fährt zum Sieveringer Friedhof. Die Betriebszeiten sind von 8:04 Uhr bis 16:54 Uhr.

Das Öffi-Angebot an Allerheiligen Südwestfriedhof (Meidling): Die Linie 63A startet bereits um 6:30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt.

Die Linie 63A startet bereits um 6:30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Neustift am Walde: Die Linie 41A fährt mit deutlich verkürzten Intervallen.

Die Linie 41A fährt mit deutlich verkürzten Intervallen. Baumgartner Friedhof: Die Buslinie 47A verkehrt in höherer Taktung.

Die Buslinie 47A verkehrt in höherer Taktung. Ottakringer Friedhof: Auf den Linien 46A und 46B kommen zusätzliche Fahrzeuge zum Einsatz.

Wer aus gesundheitlichen oder familiären Gründen zwingend auf den Pkw angewiesen ist, muss sich auf strenge behördliche Vorgaben einstellen. Auf das Areal des Zentralfriedhofs darf kein privater Wagen einfahren – einzige Ausnahme ist Tor 11 für Personen mit Behindertenausweis.

Die Zufahrtsregeln im Detail Zentralfriedhof: Anfahrt über die Simmeringer Hauptstraße; Parkplätze beim Krematorium, der östlichen Reservefläche und bei Tor 3.

Anfahrt über die Simmeringer Hauptstraße; Parkplätze beim Krematorium, der östlichen Reservefläche und bei Tor 3. Baumgarten: Zufahrt ausschließlich via Flötzersteig und Waidhausenstraße; Sperre der Waidhausenstraße ab Tinterstraße Richtung Flötzersteig.

Zufahrt ausschließlich via Flötzersteig und Waidhausenstraße; Sperre der Waidhausenstraße ab Tinterstraße Richtung Flötzersteig. Südwestfriedhof: Parkmöglichkeiten Wundtgasse/Hervicusgasse, Wundtgasse sowie Jägerhausgasse.

Parkmöglichkeiten Wundtgasse/Hervicusgasse, Wundtgasse sowie Jägerhausgasse. Ottakring: Zufahrtsstrecke über Wilhelminenstraße, Kollburggasse, Erdbrustgasse, Gallitzinstraße und Thaliastraße.

Zufahrtsstrecke über Wilhelminenstraße, Kollburggasse, Erdbrustgasse, Gallitzinstraße und Thaliastraße. Hernals und Dornbach: Route über Richthausenstraße oder Alszeile wählen.

Route über Richthausenstraße oder Alszeile wählen. Grinzing und Neustift am Walde: Vorsicht bei Einbahn- und Umleitungsregelungen in der Dr.-Eduard-Heinl-Gasse und am Sommerhaidenweg.

Mit der Wahl von Bim oder Bus lassen sich Parkstrafen und zäher Kolonnenverkehr am Feiertag verlässlich umgehen.