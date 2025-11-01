Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Allerheiligen Friedhof Grab
© Getty Images

1. November

Was wird zu Allerheiligen eigentlich gefeiert?

01.11.25, 05:00
Teilen

In Österreich wird Allerheiligen am 1. November traditionell als Gedenktag für die Verstorbenen begangen.  

An diesem Feiertag erinnern sich die Menschen bewusst an ihre verstorbenen Angehörigen, Freunde und Vorbilder. Die Kirchen feiern zu Ehren aller Heiligen, die keinen eigenen Gedenktag im Kalender haben, besondere Gottesdienste und Andachten.

Besuch am Friedhof

Ein zentraler Brauch ist das Besuchen von Friedhöfen. Viele Österreicherinnen und Österreicher schmücken die Gräber von Verwandten mit Lichtern, Kerzen, Blumen und Gestecken. Besonders beliebt sind Allerheiligensträuße, die oft aus herbstlichen Blumen, Efeu oder Beeren bestehen. Die Kerzen, die abends leuchten, symbolisieren die Erinnerung an die Verstorbenen und die Hoffnung auf das ewige Leben.

Auch Feuer in Form von Allerheiligenfeuern ist in einigen Regionen Österreichs üblich. Diese Bräuche gehen teilweise auf alte vorchristliche Traditionen zurück, die später mit christlicher Symbolik verbunden wurden.

Für viele Familien ist Allerheiligen außerdem ein Anlass, gemeinsam Zeit zu verbringen. Nach dem Gang zum Friedhof trifft man sich oft zu einem Essen oder Kaffee, um in Ruhe über die Verstorbenen zu sprechen und ihrer zu gedenken.

Allerheiligen wird in Österreich damit zu einem besinnlichen Feiertag, der sowohl die christliche Tradition als auch das zwischenmenschliche Gedenken vereint. Er bietet Gelegenheit, innezuhalten, sich der Vergänglichkeit bewusst zu werden und gleichzeitig das Leben und die Erinnerungen an geliebte Menschen zu ehren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden