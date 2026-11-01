Fahrraddieb gefasst: Polizei findet Schlagstock und Sturmhaube

Eine nächtliche Diebestour endete für einen 23-Jährigen mit einer Festnahme. Die Polizei fand bei dem geständigen Fahrraddieb unter anderem eine Sturmhaube, einen Schlagstock und Suchtmittel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Fahrraddiebstahl im 9. Bezirk hat in der Nacht auf Samstag zu einer raschen Festnahme geführt. Weil der Besitzer sein verschwundenes Rad orten konnte, führte die Spur die Polizei nach Döbling. Dort wurde ein 23-Jähriger auf frischer Tat angetroffen.

Ortung führte Polizei nach Döbling

Gegen 0.30 Uhr hatte der Mann sein Fahrrad in der Servitengasse abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er eine Stunde später zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Zurück blieb lediglich das beschädigte Fahrradschloss. Der junge Mann verständigte die Polizei und konnte mithilfe einer Ortung feststellen, dass sich sein Fahrrad vermutlich im Bereich der Boschstraße in Döbling befand. Die alarmierten Beamten machten sich umgehend auf den Weg und stießen im Innenhof eines Gebäudekomplexes auf einen Mann, der neben einer Mülltonne mit einem Fahrrad stand.

Sturmhaube und Schlagstock im Rucksack

Bei dem Verdächtigen handelte es sich um einen 23-jährigen ungarischen Staatsbürger, der den Diebstahl laut Polizei sofort gestand. Er gab zu, das Fahrradschloss beschädigt und anschließend das Rad gestohlen zu haben. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten außerdem Schmuck, einen Schlagstock, eine Sturmhaube, mehrere Inbusschlüssel, eine Fahrradpumpe sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.