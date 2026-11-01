KTM zeigt neue Zahlen und neue Modelle

Die österreichische Kult-Motorradmarke KTM hat nach dem Kollaps 2024 den Turnaround geschafft. Damals übernahm man sich mit einem zu großem Ausbau. Jetzt setzt der neue CEO auf die Stärken von KTM.

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Es wird eine ganz große Show. Am 3. November stellt KTM die neuen Quartals-Zahlen vor und präsentiert in Mailand neue Modelle. Auf der internationalen Motorradmesse EICMA. “Es geht bergauf, sagte CEO Gottfried Neumeister oe24. Und das sind gute Nachrichten für den Standort in Oberösterreich und das ganze Land.

Verkaufszahlen

Der weltweite Gesamtabsatz der Bajaj Mobility betrug im ersten Halbjahr 147.572 Motorräder. Darunter KTM, Husqvarna, GasGas. Die drei Marken will KTM beibehalten und wir sind gespannt auf die neuen Quartalszahlen.

Standort

Pedro Acosta fährt für Red Bull KTM Factory Racing. © Getty Images

Die weltweit bekannte Marke eröffnete gerade eine Fabrik in Brasilien. Die Produktion in Mattighofen und Munderfing (OÖ) bleibt.

Seit 2025 ist Gottfried Neumeister der neue Chef im Sattel bei KTM. Seit 2026 fährt man wieder Gewinne ein. Mit einem klaren Plan will der Wiener (49) den Erfolg sichern. Fokus auf die wichtigsten Modelle, Fokus auf die Kunden, Fokus auf Qualität.

"Es gibt keinen Plan, etwas von unserer Produktion nach Asien zu verlagern. Wir produzieren ja alle Offroad-Modelle hier in Österreich. Auch die sogenannten Big Bikes, das heißt jene Motorräder ab 1000 Kubikzentimeter, bauen wir hier. Auch die Motorenfertigung der 990er-Reihe läuft in Munderfing (OÖ)", sagt Neumeister.

Seit der Milliardenpleite Ende 2024 und der anschließenden Rettung durch den indischen Bajaj-Konzern mit rund 800 Millionen Euro geht es wieder aufwärts. Das Werk in Mattighofen arbeitet jetzt effizienter und bereits im Zwei-Schicht-Betrieb. Die Belegschaft wurde seit 2024 von etwa 6.000 auf rund 3.000 Mitarbeiter reduziert. Jetzt werden wieder Fachkräfte gesucht.

Fertigung

Zum Thema Fertigungskosten sagt CEO Neumeister: "Die Anteile der Lohnkosten am gesamten Motorrad sind relativ gering. Die Assemblierungskosten in Österreich, nämlich das wirklich hier zusammenstellen, das sind nur 8%. Wenn ich woanders günstiger fertige, aber im selben Atemzug 25% Zoll drauf geknallt bekomme, dann nützt mir diese Einsparungsmöglichkeit gar nichts."

In Indien werden bereits viele kleinere KTM-Maschinen produziert (Bajaj), in China einige Mittelklasse-Motos. Weiterhin werden in Oberösterreich in Munderfing und Mattighofen alle Offroader, wie auch die großen Flaggschiffe wie Adventure und Super Duke produziert. Auch an den drei Marken Husqvarna, GasGas und KTM hält man fest. KTM fährt sicher wieder in der Spur - und kann sich aufs Gelände wagen wie eh und je.