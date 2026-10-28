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Auto-Knall: Opel-Mutter rutscht in tiefrote Zahlen

Aaron Brüstle
von
Ein Mann im Anzug spricht auf einer Automesse vor zwei ausgestellten Autos.
© EPA
Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Fehlbetrag von 453 Millionen Euro.
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Der Autokonzern Stellantis hat im dritten Quartal wieder einen Verlust verbucht. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 453 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte.

Ein Jahr zuvor hatte die Opel-Mutter wegen hoher Sonderbelastungen zwar einen zehnmal so hohen Verlust ausgewiesen. Allerdings war das Unternehmen heuer in den ersten sechs Monaten profitabel gewesen.

Rund 4 Milliarden Euro abgeflossen

Vor Zinsen und Steuern sowie Sonderposten kam im Quartal nur ein operativer Gewinn von 256 Mio. Euro zustande - wenn auch fast dreimal so viel wie im schwachen Vorjahreszeitraum.

Aus dem Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - flossen zudem in den drei Monaten rund 4 Milliarden Euro freie Finanzmittel ab (Free Cashflow).

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Falsche Strategie bei Elektroantrieben

Stellantis hat vor allem wegen der strategischen Abkehr von seinem früheren Elektrokurs in den Vereinigten Staaten zu leiden. Wegbrechende Kaufanreize sowie geänderte Rahmenbedingungen machten dem Unternehmen wie auch anderen Autobauern mit Wurzeln in den USA einen Strich durch die Rechnung bei Elektroantrieben. Das Umsteuern war teuer, so schrieb auch Stellantis viele Milliarden auf Technik und Modelle ab und muss viel Geld in das Zulieferersystem stecken.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Konzerns mit italienischen, französischen und amerikanischen Wurzeln (unter anderem Fiat, Peugeot, Chrysler) um 1 Prozent auf 37,6 Mrd. Euro. Wie bereits bekannt, waren die Verkäufe um 1 Prozent auf knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge gesunken.

Das Management um Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognose eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einer bereinigten operativen Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nächstes Jahr soll dann auch wieder ein positiver Zufluss an freien Barmitteln gelingen.

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