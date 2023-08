Öffentlich-rechtlicher Sender zeigt Warnhinweise für Otto Waalkes

Der ''WDR'' stellt mehrere Ausgaben der ''Otto-Show'' aus den Jahren 1973 und 1974 in der Mediathek mit einem ''Warnhinweis'' zur Verfügung.

Der öffentlich-rechtliche Sender WDR schaltet vor Beginn der "Otto-Show" in seiner Mediathek einen "Warnhinweis". Darin steht folgendes: "Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden." Welche Passagen konkret gemeint sind, wird aus dem Hinweis nicht klar. Möglich ist, dass es zum Beispiel um Otto Waalkes "altes chinesisches Liebeslied" geht. Darüber witzelte er damals: "Das Stück heißt Ping-Pong. Die Frau verkörpert das kosmische Prinzip des Ping, während ihr der Mann dabei an den Pong fasst."

© WDR/Screenshot Warnhinweis des WDR im Vorspann vor der "Otto-Show I" aus dem Jahr 1973 ×

"Beliebte Programme und Kultsendungen aus unserem Archiv zeigen wir regelmäßig. Dazu gehört auch 'Die Otto Show' ab 1973. Die Programme werden in ihrer ursprünglichen Form gezeigt. Sie enthalten Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Mit der Einblendung zu Beginn machen wir das deutlich und ordnen das Format dementsprechend ein", antwortet der WDR auf eine Anfrage der "Bild"-Zeitung.

So reagiert die Komiker-Legende

Inzwischen hat sich die Komiker-Legende Otto Waalkes gegenüber "Bild" zu den "WDR"-Hinweisen zu Wort: "Das ist nun ein halbes Jahrhundert her. Die Moralvorstellungen haben sich seit 1970 gewandelt, jede Zeit hat ihre eigenen Tabus. Komik hat ja immer etwas Anstößiges, weil sie alltägliche Regeln verletzt. Ich war damals Student und habe Scherze gemacht, von denen sich vor allem Autoritäten verletzt fühlten."

"Andere Leute haben gelacht, ungefähr 30 oder 40 Millionen Zuschauer. Vor Komik kann also gar nicht genug gewarnt werden. Vor allem die ‚Otto-Show‘ kann bei Konsumenten zu unkontrollierbaren Heiterkeitsausbrüchen und Lachmuskelkater führen", sagt Otto Waalkes mit Humor. Und fügt ernstgemeint hinzu: "Als ob es keine anderen Probleme gäbe als alte Otto-Scherze."