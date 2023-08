Heißer Start für Müdes Frequency: 140.000 Fans, aber nicht ausverkauft

Die letzte Pop-Party des Sommer ist gestartet. Bis Samstag feiern 140.000 Fans am Frequency Festival ab. bei schwachen Line-Up stehen Bier und Baden im Vordergrund.

„Festival Pässe sold out!“ Das Frequency startete heuer mit einer Lüge. Am Mittwoch jubelte man auf Facebook über ein ausverkauftes Festival, dabei gab es selbst am Donnerstag bei oeticket noch jede Menge Karten. In fast allen Kategorien. Einzig die Caravan-Tickets waren restlos vergeben. Nach Nova Rock (um 20.000 Besucher weniger als im Vorjahr) kam somit auch das Frequency ins Schwitzen. Wohl auch wegen einem unspektakulären Line-Up mit wenigen Highlights (Imagine Dragons). Knapp 140.000 Fans werden bis Sonntag in St. Pölten erwartet. Die letzte große Sommerparty.



Die Lage auf den Campingareal, das schon am Dienstag gegen einen Aufpreis von 25 bzw. 45 Euro (Caravan) geöffnet wurde und den Parkplätzen war trotzdem chaotisch: viele suchten stundenlang nach einem freien Platz für ihr Zelt. Der Frust wurde aber bald mit Bier (6,50 Euro!) und Baden in der nahen Traisen ertränkt. Bei 30 Grad eine mehr als willkommene Erfrischung. Viele wollten gar nicht mehr aus dem Wasser.



Nach Hagel-Warnung (Mittwoch) und dem obligaten Einlass-Stau eröffnete der kanadische Singer-Songwriter Exxstacy um 14.20 Uhr mit der Gin-Flasche in der Hand den 54-Stündigen Musik-Reigen. Dafür hatten aber nur wenige Fans den weiten Weg von den Zelten zur Bühne gefunden. Kein Wunder: Die Sonne prallte da gerade ganz besonders heftig aufs Gelände, und vor den Bühnen gibt’s überhaupt keinen Schatten. Sonnenstich-Gefahr!



Erst bei Star-DJ Robin Schulz, der nach seinem Hitfeuerwerk rund um „Prayer in C“ gleich zum einem weiteren Auftritt nach Ibiza jetteten wollte, und den Nu-Metal-Legenden von Limp Bizkit („Rollin’“) sollte Stimmung aufkommen. Im Anschluss wollte Macklemore mit Welthits wie „Thrift Shop“ oder „And We Danced“ das erste Highlight setzen und zum Tagesfinale dann Die Ärzte bis weit nach Mitternacht gleich ihren Ruf als "Beste Band der Welt" festigen. Danach sollte der Party-Reigen im Nightpark bis 6 Uhr weitergehen.

Spannend: Auch SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich heuer am Frequeny angesagt und will sogar in einem Camper übernachten.



Am Freitag folgen u.a. Mathea, Finch, Electric Callboy, die am 1. März auch die Stadthalle rocken, und die Hit-Show der Imagine Dragons („Thunder“). Samstag setzten KIZ, Kraftklub und Armin van Buuren das schwache Finale. Schräg: Bereits um 23.59 Uhr, also während die „Headliner“ noch auf der Bühne sind, startet der Vorverkauf für das nächste Frequency, das von 15. bis 17. August 2024 über die Bühne geht.