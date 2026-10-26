Abschiedsflug der Boeing 767: Teure Tickets, jetzt Gewinnspiel

Die heimische Fluglinie Austrian Airlines verabschiedet ihre legendäre Boeing 767 mit einem Sonderflug über Wien. Nachdem die regulären Flugtickets für den Rundflug mit einem Preis von 767 Euro für hitzige Debatten sorgten, wird ein Platz nun verlost.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei der Austrian Airlines geht eine Ära zu Ende: Die traditionsreiche Boeing 767 verlässt die rot-weiß-rote Flotte. Über Jahrzehnte hinweg bildete das zweistrahlige Großraumflugzeug das Rückgrat auf den prestigeträchtigen Langstreckenverbindungen nach Nordamerika und Asien.

Nun wird die Maschine schrittweise durch moderne Boeing 787-9 Dreamliner ersetzt. Um dem beliebten Langstrecken-Klassiker einen würdigen Abgang zu bereiten, hebt das Flugzeug am 1. Dezember um exakt 16:00 Uhr zu einem letzten, feierlichen Sonderrundflug ab.

767 Euro für ein Ticket

Im Vorfeld hatte der Ticketverkauf für den exklusiven Flug über Wien und die Ostregion allerdings für Diskussionen gesorgt. Viele Luftfahrt-Begeisterte empfanden die aufgerufenen Preise als deutlich überteuert. Der Rundflug kostet 767 Euro pro Ticket. Wer dennoch bei dem historischen Moment in der österreichischen Luftfahrtgeschichte an Bord sein möchte, erhält jetzt eine unerwartete zweite Chance.

Social-Media-Gewinnspiel gestartet

Unter dem Motto "Bussi Baba 767!" hat die Fluglinie ein offizielles Gewinnspiel auf ihren Social-Media-Kanälen gestartet. Verlost wird ein Ticket für den heiß begehrten Flug am 1. Dezember. Damit öffnet die AUA die Kabinentüren auch für Passagiere, die kein reguläres Ticket erwerben konnten oder wollten.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Interessierte einige vorgegebene Schritte auf Instagram erfüllen:

Dem offiziellen Kanal @austrianairlines folgen

Den entsprechenden Gewinnspiel-Beitrag liken

In den Kommentaren erzählen, was einen persönlich mit der Boeing 767 verbindet und warum man beim Abschiedsflug unbedingt dabei sein möchte

Die Aktion läuft nur über einen eng begrenzten Zeitraum. Der offizielle Teilnahmeschluss ist am 1. November um 23:59 Uhr festgesetzt. Verlost wird ein Ticket für den Rundflug.