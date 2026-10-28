KI-Knall: Playmobil-Werk wird Rechenzentrum

Die Sparte Playmobil digital sei ein neuer, eigenständiger Zweig in der Unternehmensgruppe, heißt es zum Vorhaben, die einzige deutsche Spielzeugfabrik in ein Rechenzentrum für KI umzuwandeln.

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Wo noch bis vor kurzem Playmobil-Spielwaren produziert wurden, entsteht jetzt ein Hochleistungs-Rechenzentrum: Die Playmobil-Mutter Horst-Brandstätter-Group baue auf dem Gelände ihres Werks in Dietenhofen (Süddeutschland) einen Rechen-Campus, der auf eine Leistung von 100 Megawatt ausgelegt sei und Potenzial darüber hinaus habe, wie das Unternehmen mitteilte.

Brandstätter stellt die Infrastruktur, Partner sollen die jeweiligen Anwendungen teils in Eigenregie bewerkstelligen. Die Angebote reichen vom bloßen Bereitstellen der Flächen mit entsprechender Netzanbindung bis zur fertigen Rechenleistung.

KI-Boom

Die Sparte Playmobil digital sei ein neuer, eigenständiger Zweig in der Unternehmensgruppe. Bau und Betrieb des Campus werden von einem Team verantwortet, das mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rechenzentren und IT aufweise.

Günstige Netzanbindung

Der Standort in Dietenhofen im Süden Deutschlands biete gute Voraussetzungen für ein Rechenzentrum. Auf dem Playmobil-Areal bestehe bereits eine Anbindung an eine 110-Kilovolt-Leitung. Der Netzbetreiber N-ERGIE in Nürnberg habe die entsprechenden Netzkapazitäten zugesichert.

"Wo über Jahrzehnte Playmobil produziert wurde, wollen wir künftig eine der wichtigsten Infrastrukturen der digitalen Zukunft ermöglichen", sagte Brandstätter-Vorstand Matthias Fauser. Große Rechnerleistungen sind vor allem für Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) in Zukunft mehr und mehr von Bedeutung.

Spielwaren-Produktion geschlossen: Das Gelände in Dietenhofen war bis zum Sommer das einzige deutsche Werk, in dem Playmobil Spielwaren produziert hatte. Es wurde Ende Juni geschlossen, die Produktion wurde ins Ausland verlagert. 350 Mitarbeitende verloren ihren Arbeitsplatz. Die Marke Playmobil steht bereits seit längerer Zeit wirtschaftlich unter Druck.