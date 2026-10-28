Explosion reißt Loch in Haus – zwei Menschen vermisst

Es muss ein lauter Knall gewesen sein, der die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Regensburg (Deutschland) aus dem Schlaf gerissen hat. Immer noch gibt es Vermisste.

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Um 4 Uhr Morgens kam es zu einer starken Explosion in der Stadt Regensburg. In einem Mehrparteienhaus klafft über zwei Etagen hin ein Loch.

Häuser galten als einsturzgefährdet

Nach Angaben der Behörden sind mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Auch ein Polizist wurde wegen einer Rauchgasvergiftung vorübergehend im Krankenhaus behandelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Mittwoch. "Besonders kritisch ist die Lage für zwei Personen, die derzeit noch im Gebäude vermutet werden und als vermisst gelten."

Die Ursachen für die Explosion sind nach wie vor ungeklärt. Die Polizei vermutet, dass es sich um eine Gasexplosion handeln könnte. Laut Feuerwehr gibt es grundsätzlich Gas im Gebäude, die Brandermittler konnten die betroffenen Wohnungen noch nicht betreten. Das Haus sowie zwei angrenzende Gebäude galten bereits als einsturzgefährdet.

Ein Sprecher betonte gegenüber der dpa, dass vier Wohnungen unmittelbar von der Explosion betroffen sein könnten.

Zeugen werden gebeten sich zu melden

27 Bewohner der drei betroffenen Gebäude wurden laut Feuerwehr vorübergehend in einem Gasthaus untergebracht. Für sie sollen nun Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Personen im Einsatz. Zudem waren zahlreiche Rettungswagen vor Ort. Die Polizei bat potenzielle Zeugen, die sich am frühen Morgen in der Nähe aufgehalten haben, sich bei der Kripo zu melden.