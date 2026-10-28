oe24
TV
E-Paper
Immo

Regensburg

Explosion reißt Loch in Haus – zwei Menschen vermisst

O
von
Stark beschädigtes Wohnhaus nach einer Explosion in Regensburg, Rauch steigt aus den Trümmern auf.
© dpa
Es muss ein lauter Knall gewesen sein, der die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Regensburg (Deutschland) aus dem Schlaf gerissen hat. Immer noch gibt es Vermisste.
OE24 auf Google bevorzugen

Um 4 Uhr Morgens kam es zu einer starken Explosion in der Stadt Regensburg. In einem Mehrparteienhaus klafft über zwei Etagen hin ein Loch.

Häuser galten als einsturzgefährdet

Nach Angaben der Behörden sind mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Auch ein Polizist wurde wegen einer Rauchgasvergiftung vorübergehend im Krankenhaus behandelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Mittwoch. "Besonders kritisch ist die Lage für zwei Personen, die derzeit noch im Gebäude vermutet werden und als vermisst gelten."

Die Ursachen für die Explosion sind nach wie vor ungeklärt. Die Polizei vermutet, dass es sich um eine Gasexplosion handeln könnte. Laut Feuerwehr gibt es grundsätzlich Gas im Gebäude, die Brandermittler konnten die betroffenen Wohnungen noch nicht betreten. Das Haus sowie zwei angrenzende Gebäude galten bereits als einsturzgefährdet.

Auch interessant

Explosion in Regensburg: Mehrere Vermisste

Blitz-Temperatursturz!

Regierung überfordert? 87 Prozent sind besorgt

Ein Sprecher betonte gegenüber der dpa, dass vier Wohnungen unmittelbar von der Explosion betroffen sein könnten.

Zeugen werden gebeten sich zu melden

27 Bewohner der drei betroffenen Gebäude wurden laut Feuerwehr vorübergehend in einem Gasthaus untergebracht. Für sie sollen nun Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Personen im Einsatz. Zudem waren zahlreiche Rettungswagen vor Ort. Die Polizei bat potenzielle Zeugen, die sich am frühen Morgen in der Nähe aufgehalten haben, sich bei der Kripo zu melden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Regierung überfordert? 87 Prozent sind besorgt

Lufthansa spart weiter im Regionalverkehr

Blitz-Temperatursturz!

Explosion reißt Loch in Haus – zwei Menschen vermisst

Unsere Tiere – Das große Tierschutzmagazin vom 15.09.2024

Europas Leitbörsen zu Mittag weiterhin freundlich

Kein Profi: Kellereinbrecher versuchte es in Wien-Wieden 18 Mal

Sohn (7) wird für Mutter Zigaretten-Schmuggler

Explosion in Regensburg: Mehrere Vermisste

So gelingt die perfekte Pannacotta