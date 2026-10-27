Pure Nostalgie: McDonald's bringt Kult-Radios zurück

McDonald's versucht mit Nostalgie, Millennials anzulocken. In Deutschland bringt der Fast-Food-Riese eines der kultigsten Happy-Meal-Spielzeuge zurück, die kleinen Radios inklusive 2000er-Hits.

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In den 2000ern befand sich in den Happy Meals von McDonald's immer wieder verrücktes Spielzeug. In den Jahren 2004 und 2005 erhielten Konsumenten ein besonderes Gadget: ein kleines Radio, das jeweils nur einen Song abspielen konnte. Nun kehrt das legendäre Spielzeug nach zwei Jahrzehnten wieder zurück.

Ab dem 28. Oktober können McDonald's-Kunden eines von fünf Mini-Radios erhalten. Auf der Songliste befinden sich 2000er-Hits wie "Toxic" von Britney Spears, "I Kissed a Girl" von Katy Perry und "Sk8er Boi" von Avril Lavigne. Ebenfalls kommen noch die Songs "Traum" von Cro und "Sorry" von Justin Bieber hinzu.

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Mit der Songauswahl möchte McDonald's die Nostalgie der Kunden ansprechen. Anders als vor 20 Jahren gibt es die Radios heute nicht mehr im Happy Meal, sondern gegen Aufpreis im McMenü, ausgenommen das McMenü Small, und zu einem McCafé- oder Frühstücks-Duo-Grande. Die Aktion gilt in allen teilnehmenden Restaurants und nur, solange der Vorrat reicht. Ob es das Angebot auch in Österreich geben wird, ist derzeit unbekannt.