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Im Kinderrucksack

Sohn (7) wird für Mutter Zigaretten-Schmuggler

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Viele Kartons mit Schmuggelzigaretten stapeln sich auf einem Tisch in einem Raum.
© Hauptzollamt Köln
Eine Belgierin wollte mit ihrem siebenjährigen Sohn Zigaretten schmuggeln. Die beiden kamen aus der Türkei mit rund 57.000 unversteuerten Stangen nach Deutschland. Die Zigaretten waren in mehreren Koffern und im Kinderrucksack versteckt.
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Den Zollbeamten am Flughafen Köln/Bonn ist ein riesiger Fund gelungen. Die Beamten haben im Reisegepäck einer 28-jährigen Belgierin und ihrem siebenjährigen Sohn knapp 57.000 Zigaretten entdeckt. Laut Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts Köln, befand sich die Schmuggelware in vier großen Koffern und weiteren acht Gepäckstücken.

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Die Frau wollte mit ihrem Sohn das Flughafenterminal durch den Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Jedoch sollte es zu "eindeutigen Auffälligkeiten auf den Röntgenbildern der Koffer" gekommen sein, wonach die Zollbeamten das Gepäck genauer untersucht haben.

"Kaum Bekleidung oder persönliche Gegenstände" im Gepäck

Doch im Gepäck befand sich "kaum Bekleidung oder persönliche Gegenstände, sondern fast ausschließlich diese enorme Menge unversteuerter Zigaretten verschiedener Marken", wie Ahland berichtete. Offenbar musste der Bub beim Schmuggeln aushelfen. Das Zollamt schilderte: "Selbst der Rucksack des Kindes war voll mit Schmuggelware."

Großer Koffer, randvoll mit unversteuerten Zigarettenpackungen gefüllt.
großer Koffer randvoll gefüllt mit unversteuerten Zigaretten © Hauptzollamt Köln

Nun wurde gegen die Frau ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Zigaretten werden nach dem Abschluss der Ermittlungen komplett vernichtet. Die Familie ist keine Unbekannte am Kölner Flughafen. Die Mutter der 28-Jährigen wurde bereits Ende August am gleichen Flughafen erwischt. Damals reiste die Dame ebenfalls aus Istanbul nach Deutschland. Sie versuchte, rund 15.000 Zigaretten am Zoll vorbeizuschmuggeln.

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