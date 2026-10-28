Explosion in Regensburg: Mehrere Vermisste

Nach einer Explosion ist am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in der bayerischen Stadt Regensburg in Brand geraten.

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Nach einer Explosion ist am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in der bayerischen Stadt Regensburg in Brand geraten. Mindestens vier Menschen wurden teilweise schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Laut Feuerwehr wurden zudem drei Personen vermisst - es ist aber unklar, ob sich diese zum Zeitpunkt der Explosion im Haus befanden. Das Gebäude und zwei angrenzende Häuser gelten laut Feuerwehr als einsturzgefährdet.

Die Ursache der Explosion war zunächst unklar, zwischenzeitlich gab es seitens der Polizei die Vermutung, dass es sich um eine Gasexplosion handeln könnte. Grundsätzlich gibt es laut Feuerwehr Gas im Gebäude. Einem Sprecher zufolge wurden zwei Wände aus dem Gebäude gedrückt. Anfangs habe es einen Feuerball gegeben und es habe sehr stark gebrannt.

27 Bewohner der drei betroffenen Gebäude wurden laut Feuerwehr vorübergehend in einem Gasthaus untergebracht. Anrainer hatten der Polizei gegen 4.00 Uhr einen lauten Knall gemeldet. Kurz darauf stand das Wohnhaus in Flammen. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Personen im Einsatz. Zudem waren zahlreiche Rettungswagen vor Ort.