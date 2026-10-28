Nahe Attersee
19-jähriger Salzburger mit 224 km/h auf der A1: Auto beschlagnahmt
Die Polizei hat am Dienstagabend in Oberösterreich einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Verkehr gezogen, der mit 224 km/h auf der Westautobahn (A1) unterwegs war. Im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) wurde er von einer Streife der Autobahnpolizei Seewalchen gestoppt.
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Der Wagen des 19-Jährigen, der aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung stammt, wurde auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft vorläufig beschlagnahmt, so die Polizei.
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