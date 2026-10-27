Im November
Ballsaison schwingt sich ein
Ein Linzer Maturant soll im Vorjahr für den Maturaball des BRG Hamerling mit einem Laserdrucker Ballkarten so täuschend ähnlich kopiert haben, dass er sie gewinnbringend verkaufen konnte. Die Karten für den diesjährigen Maturaball unter dem Motto "HAMAZONAS – Prime Time im Dschungel" am 13. November im Palais Kaufmännischer Verein gibt es daher ausschließlich online zu kaufen.
Konzertball
Einen Abend später findet mit dem "Nachtschwärmer"-Ball ein großer Konzertball im Brucknerhaus Linz, bei dem das ptArt Orchester Walzer, Konzertmomente, Showeinlagen und Party vereint. Beginn ist um 20 Uhr.
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Palais Kaufmännischer Verein
Bereits am Freitag, 6. November bitten die Maturanten des Georg- von-Peuerbach-Gymnasium im Vereinshaus zum Tanz, am 7. November feiert dann hier das Körnergymnasium.
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