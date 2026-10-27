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Im November

Ballsaison schwingt sich ein

Ballnacht
© Getty Images
Im November starten die Maturabälle - heuer mit fälschungssicheren Ballkarten.
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Ein Linzer Maturant soll im Vorjahr für den Maturaball des BRG Hamerling mit einem Laserdrucker Ballkarten so täuschend ähnlich kopiert haben, dass er sie gewinnbringend verkaufen konnte. Die Karten für den diesjährigen Maturaball unter dem Motto "HAMAZONAS – Prime Time im Dschungel⁠⁠‌⁠‌‌‌⁠⁠⁠‌⁠‌‌⁠⁠‌⁠⁠‌‌‌⁠⁠⁠⁠⁠‌⁠⁠‌⁠" am 13. November im Palais Kaufmännischer Verein gibt es daher ausschließlich online zu kaufen.

Konzertball

Einen Abend später findet mit dem "Nachtschwärmer"-Ball ein großer Konzertball im Brucknerhaus Linz, bei dem das ptArt Orchester Walzer, Konzertmomente, Showeinlagen und Party vereint. Beginn ist um 20 Uhr.

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Palais Kaufmännischer Verein

Bereits am Freitag, 6. November bitten die Maturanten des Georg- von-Peuerbach-Gymnasium im Vereinshaus zum Tanz, am 7. November feiert dann hier das Körnergymnasium.

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